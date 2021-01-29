بالفيديو.. قصة "السيف الأجرب" منذ عهد مؤسس الدولة السعودية الثانية حتى وصوله للملك سلمان

علي القحطاني (صدى):
كشف تقرير تليفزيوني تفاصيل قصة "السيف الأجرب" سيف الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثانية .
ويعتبر السيف الأجرب اسم ذاع صيته في آذان الشعب السعودي ، خيث كان للسيف الأجرب وصاحبه دوراً عظيماً في توطيد دعائم الدولة السعودية ونشر الأمن والإستقرار في وقت انتشرت فيه الفتن والفساد والظلم في أرجاء الجزيرة العربية ، وفقاً لـ " إم بي سي " .
ولم يكن هذا السيف إلا المعين الأول للإمام تركي بن عبد الله آل سعود ورفيق ضريه فاتخذ له اسماً فأسماه " الأجرب " الذي أشار إلى اسمه في قصائده .
وورث هذا السيف أبناء الإمام تركي بن عبد الله آل سعود بعد أن استشهد والدهم في مسجد الرياض الكبير أواخر عام 1249 هـ ، وانتقل هذا السيف الأجرب من جيل إلى جيل وتوارثه الأبناء من أجدادهم حتى وصل إلى البحرين حين قدموه هديه للشيح عيسى بن علي آل خليفة .
وعاد السيف الأجرب إلى السعودية بعد زيارة رسمية للملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – لمملكة البحرين وتسلم السيف الأجرب من العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بعد 140 عام .
ولا زال السيف الأجرب بقوته وعظمته الأولى وورثته الأجيال حتى وصل لعهد الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - .