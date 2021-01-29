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بالفيديو.. قصة "السيف الأجرب" منذ عهد مؤسس الدولة السعودية الثانية حتى وصوله للملك سلمان

Time منذ 50 دقيقة
Views 1862
بالفيديو.. قصة "السيف الأجرب" منذ عهد مؤسس الدولة السعودية الثانية حتى وصوله للملك سلمان

علي القحطاني (صدى):
كشف تقرير تليفزيوني تفاصيل قصة "السيف الأجرب" سيف الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الثانية .

ويعتبر السيف الأجرب اسم ذاع صيته في آذان الشعب السعودي ، خيث كان للسيف الأجرب وصاحبه دوراً عظيماً في توطيد دعائم الدولة السعودية ونشر الأمن والإستقرار في وقت انتشرت فيه الفتن والفساد والظلم في أرجاء الجزيرة العربية ، وفقاً لـ " إم بي سي " .

ولم يكن هذا السيف إلا المعين الأول للإمام تركي بن عبد الله آل سعود ورفيق ضريه فاتخذ له اسماً فأسماه " الأجرب " الذي أشار إلى اسمه في قصائده .

وورث هذا السيف أبناء الإمام تركي بن عبد الله آل سعود بعد أن استشهد والدهم في مسجد الرياض الكبير أواخر عام 1249 هـ ، وانتقل هذا السيف الأجرب من جيل إلى جيل وتوارثه الأبناء من أجدادهم حتى وصل إلى البحرين حين قدموه هديه للشيح عيسى بن علي آل خليفة .

وعاد السيف الأجرب إلى السعودية بعد زيارة رسمية للملك عبد الله بن عبد العزيز – رحمه الله – لمملكة البحرين وتسلم السيف الأجرب من العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بعد 140 عام .

ولا زال السيف الأجرب بقوته وعظمته الأولى وورثته الأجيال حتى وصل لعهد الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - .

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الملك سلمان
السيف الأجرب
الإمام تركي بن عبد الله بن محمد آل سعود
الشيخ حمد بن عيسى

أحدث التعليقات

نجاة محمد
سبحان الله
د محمد ماجد بخش
هذا الاصطفاف والتحلق هو أساس تمثيل فترات العناصر البنائية ومحتوى كل فترة يمثل حلقة تضم بداخلها حلقة حتى يمثل المجموع لوحدة المجموع بدلالة مركز الوحدة ووحدة المركز
د محمد ماجد بخش
لهذا يصطف المتآمرون صفا ولا يتحلقون حتى لا يصاب أحدهم بخطأ الآخر عند إطلاق النار على هدفهم المشترك الموحد المركزي
طبيب
وهاذه حيكون في دكت الاحتياط الين يخمج لانه؛؟؟؟ هههههه من حفره ال دحديره ي قلب لا تحزن؛ كلكم بله من جد الحمدان كيف تحسبونه لاعب كرة قدم شي غريب؛ انت نعجه والثاني وزغه؛ اخووو الغلط ماهو عليكم؛ علا من قال للكم انكم تفهمو بكرة القدم؛ ي بقر؛ فعلا مايفقع الحوض الي اخس البقر هههههههه
اهم شي العدد
اكثر ََمن 46662 تعليق........ وثور

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