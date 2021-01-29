مصر تعلق على استخدام "المسحة الشرجية" لكورونا

القاهرة (صدى):
علق عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر أحمد شوقي، على المسحة الشرجية لكشف حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وجاء ذلك مع بدء الصين إجراء مسحات شرجية لحالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقال شوقي إنه يجرى التعامل مع كورونا على أنه فيروس تنفسي رغم من أنه أصاب الجهاز الهضمي في عدد كبير من الحالات.
وأضاف أنه رغم استخلاص الفيروس من الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي فلا داعي للمسحة الشرجية وخاصة مع بقاء المادة الجينية للفيروس أطول بالخلايا.
وتابع أن "ذلك يعني عدم الجدوى من استخدامها في المتابعة الطبية كون المريض معدي من عدمه".