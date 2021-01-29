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مصر تعلق على استخدام "المسحة الشرجية" لكورونا

Time منذ ساعة
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مصر تعلق على استخدام "المسحة الشرجية" لكورونا

القاهرة (صدى):
علق عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر أحمد شوقي، على المسحة الشرجية لكشف حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء ذلك مع بدء الصين إجراء مسحات شرجية لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال شوقي إنه يجرى التعامل مع كورونا على أنه فيروس تنفسي رغم من أنه أصاب الجهاز الهضمي في عدد كبير من الحالات.

وأضاف أنه رغم استخلاص الفيروس من الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي فلا داعي للمسحة الشرجية وخاصة مع بقاء المادة الجينية للفيروس أطول بالخلايا.

وتابع أن "ذلك يعني عدم الجدوى من استخدامها في المتابعة الطبية كون المريض معدي من عدمه".

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مصر
الصين
كورونا
فيروس كورونا
المسحة الشرجية

أحدث التعليقات

نجاة محمد
سبحان الله
د محمد ماجد بخش
هذا الاصطفاف والتحلق هو أساس تمثيل فترات العناصر البنائية ومحتوى كل فترة يمثل حلقة تضم بداخلها حلقة حتى يمثل المجموع لوحدة المجموع بدلالة مركز الوحدة ووحدة المركز
د محمد ماجد بخش
لهذا يصطف المتآمرون صفا ولا يتحلقون حتى لا يصاب أحدهم بخطأ الآخر عند إطلاق النار على هدفهم المشترك الموحد المركزي
طبيب
وهاذه حيكون في دكت الاحتياط الين يخمج لانه؛؟؟؟ هههههه من حفره ال دحديره ي قلب لا تحزن؛ كلكم بله من جد الحمدان كيف تحسبونه لاعب كرة قدم شي غريب؛ انت نعجه والثاني وزغه؛ اخووو الغلط ماهو عليكم؛ علا من قال للكم انكم تفهمو بكرة القدم؛ ي بقر؛ فعلا مايفقع الحوض الي اخس البقر هههههههه
اهم شي العدد
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