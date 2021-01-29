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موعد إطلاق مترو الرياض رسميًا

Time منذ ساعة
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موعد إطلاق مترو الرياض رسميًا

الرياض (صدى):
كشفت مصادر صحفية على أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تعتزم إطلاق مترو الرياض بشكل رسمي خلال الربع الثالث من العام الجاري بشكل جزئي بعد أن بدأت تشغله بشكل تجريبي.

وذكرت المصادر أن استراتيجية الرياض التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان تحتوي على نحو 100 مبادرة ومشروع، منوها بأن حجم الاستثمارات الحكومية المتمثلة في الهيئة الملكية وصندوق الاستثمارات والأذرع الاستثمارية بلغ 220 مليار دولار.

وأشارت إلى أن هناك نحو 20 شركة عالمية أعلنت نقل مقارها الرسمية إلى مدينة الرياض، إيمانا منهم بأنهم يعلمون أن اقتصاد الرياض هو الأكبر في المنطقة إضافة إلى أن الرياض تعد مستقبل الاستثمار.

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الرياض
مترو الرياض
الهيئة الملكية للرياض

أحدث التعليقات

نجاة محمد
سبحان الله
د محمد ماجد بخش
هذا الاصطفاف والتحلق هو أساس تمثيل فترات العناصر البنائية ومحتوى كل فترة يمثل حلقة تضم بداخلها حلقة حتى يمثل المجموع لوحدة المجموع بدلالة مركز الوحدة ووحدة المركز
د محمد ماجد بخش
لهذا يصطف المتآمرون صفا ولا يتحلقون حتى لا يصاب أحدهم بخطأ الآخر عند إطلاق النار على هدفهم المشترك الموحد المركزي
طبيب
وهاذه حيكون في دكت الاحتياط الين يخمج لانه؛؟؟؟ هههههه من حفره ال دحديره ي قلب لا تحزن؛ كلكم بله من جد الحمدان كيف تحسبونه لاعب كرة قدم شي غريب؛ انت نعجه والثاني وزغه؛ اخووو الغلط ماهو عليكم؛ علا من قال للكم انكم تفهمو بكرة القدم؛ ي بقر؛ فعلا مايفقع الحوض الي اخس البقر هههههههه
اهم شي العدد
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