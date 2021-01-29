بريطانيا تسحب إعلان "كورونا" المسئ للمرأة

لندن (صدى):
أعلنت الحكومة البريطانية عن سحب إعلان إرشادي عن فيروس كورونا المستجد، بعد شكاوى من كثيرين ممن اعتبروه "مهينا للمرأة".
وظهر في الإعلان 4 أسر من بينها 3 لديها نساء يعتنين بالأطفال ويقمن بالأعمال المنزلية، بينما تبدو في الأخيرة امرأة مستلقية على ذراع رجل على أريكة.
وأثار الإعلان الجدل في بريطانيا، حيث رأى كثيرون أنه يقصر أعمال المنزل والاعتناء بالأطفال على النساء.
وعلقت مديرة خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا كيت جارمان متهكمة، قائلة: "ما الذي تفعله المرأة فعليا أكثر من رعاية الأطفال والمنزل؟".
في حين وصفت عالمة البيانات براغيا أغاروال الصورة بأنها "غير متجانسة"، مضيفة أنها "تعزز وجهة النظر القائلة إن وظيفة المرأة هي التعليم المنزلي والتنظيف ورعاية الأطفال".
وذلك جعل المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون يعلن عن سحب الإعلان، مؤكدا أنه "لا يعكس وجهة نظر الحكومة بشأن المرأة".
وقال جونسون: "لقد تم سحبها وإزالتها من الحملة. سأوضح أنها لا تعكس وجهة نظر الحكومة بشأن المرأة ولهذا السبب قمنا بسحبها".