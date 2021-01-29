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بريطانيا تسحب إعلان "كورونا" المسئ للمرأة

Time منذ 37 دقيقة
Views 1675
بريطانيا تسحب إعلان "كورونا" المسئ للمرأة

لندن (صدى):
أعلنت الحكومة البريطانية عن سحب إعلان إرشادي عن فيروس كورونا المستجد، بعد شكاوى من كثيرين ممن اعتبروه "مهينا للمرأة".

وظهر في الإعلان 4 أسر من بينها 3 لديها نساء يعتنين بالأطفال ويقمن بالأعمال المنزلية، بينما تبدو في الأخيرة امرأة مستلقية على ذراع رجل على أريكة.

وأثار الإعلان الجدل في بريطانيا، حيث رأى كثيرون أنه يقصر أعمال المنزل والاعتناء بالأطفال على النساء.

وعلقت مديرة خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا كيت جارمان متهكمة، قائلة: "ما الذي تفعله المرأة فعليا أكثر من رعاية الأطفال والمنزل؟".

في حين وصفت عالمة البيانات براغيا أغاروال الصورة بأنها "غير متجانسة"، مضيفة أنها "تعزز وجهة النظر القائلة إن وظيفة المرأة هي التعليم المنزلي والتنظيف ورعاية الأطفال".

وذلك جعل المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون يعلن عن سحب الإعلان، مؤكدا أنه "لا يعكس وجهة نظر الحكومة بشأن المرأة".

وقال جونسون: "لقد تم سحبها وإزالتها من الحملة. سأوضح أنها لا تعكس وجهة نظر الحكومة بشأن المرأة ولهذا السبب قمنا بسحبها".

Time واتساب
بريطانيا
كورونا
بوريس جونسون

أحدث التعليقات

محمد
بعض موظفين ساهر معنا في التعليقات وشادين حيلهم في تحطيم خلق الله بقولهم لأحد يروح يعترض مأمنه فايده الاعتراض انا رحت انا فعلت وماصار شي ..
مرتفع ضغطة
ياعلم ياهوو جيت بسقط سيارة عندى يقولوا ما نسقطها لك عليك مخالفه من سيارة ثانيه ليش تربطوا الامور في بعض يعنى حنا حشكنا الموطن وربي مايصير كذا خلوتى اسدد مخالفه السيارة اللى بسقطها ايش دخل بقيه السيارات يسروها علشان ربي يسهلها عليكم مايصير كذا
ابو ياسر..
الدوله واي بلد في العالم.... ما يسهم في تطورها وفي نهضتها الا المهندسين.... والفنيين.... والمتخصصين والطب وكل تخصص له دور في بناء المجتمع اما الدين فليس فيه اصلا دكتوراه.... هذي مسخرة فكل الدوله مسلمين..... ويوجد فقهاء محترمين حباهم الله الفقه بالدين ليكونو مرجع للناس ودمتم سالمين
مرتفع ضغطة
خلونا نفتح جبه حل مع المرور. ايش رايكم تمسحوا جميع المخالفات عن الموطنين بما ان االاوضاع الاقتصاديه سيىة وتسمحونا وبعدها مسح المخالفات اي مخالفه نقدر نسددها ياخى تراكمت علينا مافيش فلوس علشان اسدد مخالفات وصلت ٩٠ الف وكل يوم يطلعلك واحد عند وجهك وتكفى سجل السيارة بسمك.كذا مو حل وزادت المشاكل حتى التفويض ما يقدر يعمل تفويض ياخى اللى عنده فلوس يقدر يسدد فعلوا خدمه يا تدفع يا تسجن علشان مصالح الناس متتوقف خلاص ملينا لازم تدبروا حل اللى ماعنده فلوس لتسديد وانتهينا ايش التعذيب النفسي من قبل المرور
محمد
هناك تعليقات تحاول تحطيم البعض يقولون مامنه فايده انا رحت كم مره ولا صار شي؟ .وانا اقول رحنا واعترضنا وتم إسقاط بعض المخالفات ..لا يضحكون عليكم اعترضوا واستانفوا الدوله ماقصرت

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