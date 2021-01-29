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العلا بين الطبيعة والمكان المفتوح والشامخ
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
محمد
بعض موظفين ساهر معنا في التعليقات وشادين حيلهم في تحطيم خلق الله بقولهم لأحد يروح يعترض مأمنه فايده الاعتراض انا رحت انا فعلت وماصار شي ..
مرتفع ضغطة
ياعلم ياهوو جيت بسقط سيارة عندى يقولوا ما نسقطها لك عليك مخالفه من سيارة ثانيه ليش تربطوا الامور في بعض يعنى حنا حشكنا الموطن وربي مايصير كذا خلوتى اسدد مخالفه السيارة اللى بسقطها ايش دخل بقيه السيارات يسروها علشان ربي يسهلها عليكم مايصير كذا
ابو ياسر..
الدوله واي بلد في العالم.... ما يسهم في تطورها وفي نهضتها الا المهندسين.... والفنيين.... والمتخصصين والطب وكل تخصص له دور في بناء المجتمع اما الدين فليس فيه اصلا دكتوراه.... هذي مسخرة فكل الدوله مسلمين..... ويوجد فقهاء محترمين حباهم الله الفقه بالدين ليكونو مرجع للناس ودمتم سالمين
مرتفع ضغطة
خلونا نفتح جبه حل مع المرور. ايش رايكم تمسحوا جميع المخالفات عن الموطنين بما ان االاوضاع الاقتصاديه سيىة وتسمحونا وبعدها مسح المخالفات اي مخالفه نقدر نسددها ياخى تراكمت علينا مافيش فلوس علشان اسدد مخالفات وصلت ٩٠ الف وكل يوم يطلعلك واحد عند وجهك وتكفى سجل السيارة بسمك.كذا مو حل وزادت المشاكل حتى التفويض ما يقدر يعمل تفويض ياخى اللى عنده فلوس يقدر يسدد فعلوا خدمه يا تدفع يا تسجن علشان مصالح الناس متتوقف خلاص ملينا لازم تدبروا حل اللى ماعنده فلوس لتسديد وانتهينا ايش التعذيب النفسي من قبل المرور
محمد
هناك تعليقات تحاول تحطيم البعض يقولون مامنه فايده انا رحت كم مره ولا صار شي؟ .وانا اقول رحنا واعترضنا وتم إسقاط بعض المخالفات ..لا يضحكون عليكم اعترضوا واستانفوا الدوله ماقصرت
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