بالفيديو.. المرداسي: الأهلي أكثر المستفيدين من أخطاء التحكيم

طلال الغامدي (صدى):
صرح المستشار التحكيمي فهد المرداسي، بأن هناك فرق مستفيدة من الأخطاء التحكيمية من عدم احتساب ركلات الجزاء، على رأسها الأهلي.
وقال المرداسي خلال برنامج " الدوري مع وليد "،إن الأهلي لم يحتسب ضده خلال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 5 ركلات جزاء صحيحة، فيما لم تحتسب ضد الرائد 4 ركلات.
وتابع: " الشباب والهلال، والباطن، والقادسية، كان ضد كل منها ركلتا جزاء مستحقتان لم تحتسبا، والوحدة، والاتحاد، والعين، والاتفاق، والتعاون، كان ضد كل منهم ركلة واحدة صحيحة لم تحتسب ".
وأوضح أن كل من النصر، وأبها، وضمك، والفيصلي، والفتح، لم يكن لديهم ركلات جزاء مستحقة ضدها، ولم يتم احتسابها في مباريات الدور الأول.