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انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة

Time منذ 41 دقيقة
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انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاضاً في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة مع رياح نشطة على معظم مناطق المملكة قد تؤدي الي شبه انعدام في مدى الرؤية الافقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية ، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على منطقة مكة المكرمة قد تتخللها سحب ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي والاوسط بسرعة بسرعة 20-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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الجوف
مكة المكرمة
الطقس
الأرصاد

أحدث التعليقات

abdul
الإجهاض مشروع في امركا من اكثر من خمسين سنة بقرار المحكمة العليا الامركية والمشهور بإسم Wade vs. Roe. عاد القصة في صرف المال العام في الإجهاض، وهذا ممنوع إلّا في حالات ضيّقة مثل إنقاذ حياة المرأة من الموت او في حالة الحمل ناتج عن إغتصاب او زنى المحارم . صرف مساعدات مالية لمستوصفات الاجهاض خارج الولايات المتحدة فهذا متروك لقرار رئاسي . اللهمَّ فاطرَ السمواتِ والأرضِ عالمَ الغيبِ والشهادةِ لا إلهَ إلا أنتَ ربَّ كلِّ شيءٍ ومليكَهُ أعوذُ بكَ من شرِّ نفسي ومنْ شرِّ الشيطانِ وشِركهِ وأنْ أقترفَ على نفسي سوءًا أوْ أجرَّهُ إلى مسلمٍ
عبدالله
الله يشفيه
ابن السعودية
حسب التعليقات هانك متظلمين افادوا ان الاعتراض لا فائدة منه ولن تجد من يرد عليك وسوف تضطر لدفع قيمة المخالفة مرغما ومن يعترض ويصر فسوف يتعب ويضيع وقته الثمين وجهده وربما كان مريضا او يصعب عليه التسديد لقلة الحيلة تفجأت قبل يومين بصدور مخلفة تجاوز السرعة ولا اذكر اني اسرعت وانا حريص جدا على التقيد بالانظمة المرورية ولا اقود السيارة الا لضرورة حاولت ان اتعرف على مكان وقوع المخالفة ولكن معلوماتي وخبرتي الالكترونية لم تسعفني وهذه التعليقات اليائسة للمعترضين على المخالفات تجعلني ارضخ للسداد فلا صحتي ولا قوتي ولا وقتي يسمحان بركض في ميدان الاعتراض الطويل وفيني ما يكفيني فالى الله المشتكى
ابو عمار
انتبهي من التشاليح
ابو عمار
اجلدوهم في مكان عام

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