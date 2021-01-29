"ألغت عقوبة الإعدام".. قصة أول أمريكية سوداء تُطبع صورتها على الدولار

واشنطن (صدى):
أعاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اقتراح وضع صورة " هارييت توبمان " على ورقة بقيمة 20 دولارًا.
وستحل توبمان التي تم استعبادها في يوم من الأيام، كما ألغت عقوبة الإعدام في حقبة الحرب الأهلية، محل الرئيس أندرو جاكسون في عملة الـ 20 دولارًا.
وأعلن البيت الأبيض أن وزارة الخزانة تتخذ خطوات لاستئناف الجهود لوضع توبمان في فئة 20 دولار.
وكانت توبمان قد منحت العشرات من الأشخاص المستعبدين حريتهم عبر تهريبهم في قطار الأنفاق في القرن التاسع عشر.
وهربت توبمان، من المزرعة التي تم استعبادها فيها وذهبت إلى بنسلفانيا في عام 1849، وأثناء الحرب الأهلية، خدمت كجاسوسة وممرضة وطاهية في الجيش الأمريكي.
وأصبحت توبمان مصدر إلهام لقادة ونشطاء حقوق، وتم تكريمها في الكتب والسينما والأوبرا وبتماثيل في مانهاتن وفي حرم جامعة سالزبوري في ماريلاند.
الجدير بالذكر أن فئة الـ 20 دولارًا كان لها مكانة خاصة لدى توبمان، ففي عام 1899، وافق المشرعون على تحديد معاشها العسكري الشهري عند 20 دولارًا.