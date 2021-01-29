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شاهد.. وزيرة السياحة البلغارية في أوايسس الرياض

Time منذ ساعة
Views 1621
شاهد.. وزيرة السياحة البلغارية في أوايسس الرياض

الرياض (صدى):
نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، مقطع فيديو يوثق زيارة وزيرة السياحة البلغارية " مارينا نيكولوفا " لـ " أوايسس الرياض ".

ويأتي ذلك في أعقاب لقاء وزيرة السياحة البلغارية بوزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب في الرياض، في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على تشجيع الاستثمار السياحي والعمل المشترك بين البلدين في مجالات السياحة البحرية وإدارة الوجهات السياحية، بما يتماشى مع مبادئ التنمية المستدامة التي تطبقها المملكة في مشروعاتها السياحية الجديدة.

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الرياض
الاستثمار
وزير الخارجية
أوايسس الرياض

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه يكون خير .. وهل في لبنان جمال
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الحكم الاخير بأعدامها او سجنها عند الله سبحانه
السيف
سبحان الله الجبري كان زمان عند الامير محمد بن نايف حسبي الله ونعم الوكيل 😤

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