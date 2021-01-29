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شاهد.. توجيهات خادم الحرمين عندما كان أميرًا للرياض للاهتمام بالبنية التحتية

Time منذ 28 دقيقة
Views 1444
شاهد.. توجيهات خادم الحرمين عندما كان أميرًا للرياض للاهتمام بالبنية التحتية

عادل الحربي (صدى):
أعادت إشادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -حفظه الله-، بالبنية التحتية للرياض، إلى الأذهان توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عندما كان أميرا للرياض للاهتمام والتخطيط لها.

وظهر الملك سلمان -حفظه الله- موجهًا مسؤولي إمارة الرياض بأن يكون محل اهتمامهم متابعة مراحل التنمية في المنطقة، والتطوير والخدمات المطلوبة مثل التعليم، والصحة، والطرق، والمواصلات، وغيرها.

وكان ولي العهد قد صرح بأن البنية التحتية للرياض رائعة بسبب ما قام به خادم الحرمين الشريفين فيما يزيد عن 55 عاما بإدارة العاصمة.

 

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الرياض
خادم الحرمين
البنية التحتية

أحدث التعليقات

أبو كنان
بل تستاهل الإعدام هي وكل من يقتلع قلوب الأمهات والآباء لسنين طوال ! وهل نسيتم من فقدت بصرها بسبب الحزن على ابنها المخطوف في الحرم وما زال مخطوفا؟! الإعدام حتى لا يتجرأ غيرها بما تجرأت به ولا أسف عليها
abdul
ونقول لايش حنا متخلفين وهم متفوقين .
abdul
نحن في زمن يمجّد الرقصات والمجونات " هزي يا نواعم بخصرك الحرير*** خلي الشعر الناعم مع الهوى يطير...... ويُطرد إمام مسجد خاص بأهل الحارة لمجرد كتابته في الفيس بوك تبعه " المثلية الجنسية مرض وتسبب الانحلال ويحظرها الإسلام. ". يبدوا ان الطرد متعلق بأمور سياسية اكثر من كونه قضية معادات الشواذ، لان الامام مبتعث من رئاسة الشؤون الدينية التركية . ولكن وكما سبقني المعلق أعلاه لا نقول إلّا ما عند الله خير وأبقى. والقضية للساعة في بداياتها ولم يصدر بعد حكم نهائي بطرده بطرده من البلاد. اللّهمّ يا سبّوح يا قدّوس يا رحمن يا منّان فرّج لهذا الإمام بالفضل والإحسان إنّك رحمن منّان. رَبِّ أَعِنه وَلا تُعِنْ عَلَيه ، وَانْصُرْه وَلا تَنْصُرْ عَلَيه ، وَامْكُرْ لِه وَلا تَمْكُرْ عَلَيه ، وَاهْدِه وَيَسِّرِ الْهُدَى إِلَيه وَانْصُرْه عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيه.
أبو كنان
لا نريد أن تلقي تلك المشاكل بظلالها على اللاعبين ..خلي الإدارة تتفرغ لمشاكلها الإدارية وما أكثرها!! واللاعبين يتفرغون لتحسين مستوياتهم داخل الميدان ..النصر الموسم الماضي أفضل بكثير والآن انحدر مستواه بشكل كبير! وحسب وجهة نظري السبب بنسبة 80% هي الإدارة مع كامل الاحترام للجميع نسأل الله أن يوفق النصر لتحقيق كأس السوبر
أبو كنان
استح يا زالاتان وكن قدوة داخل الميدان ودعك من السباب وأعط صورة طيبة عن المسلمين

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