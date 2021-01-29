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البنك المركزي يحذر من مواقع مشبوهة بعد واقعة الـ50 ألف ريال

Time منذ 9 ساعات
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البنك المركزي يحذر من مواقع مشبوهة بعد واقعة الـ50 ألف ريال

الرياض (صدى):
نبخ البنك المركزي السعودي من مواقع مشبوهة ومن منح البيانات الشخصية لمواقع مجهولة، مشددًا على عدم التعامل إلا مع الجهات المرخص لها بالاستثمار.

ونشر البنك عبر حسابه بموقع تويتر فيديو لأحد الأشخاص روى من خلاله كيفية خداعه من قبل تلك المواقع، موضحا أنه دخل على أحد المواقع الإخبارية المشهورة فوجد إعلانا عن مشروع استثماري يوزع أرباحا على المساهمين، فدخل عليه ووجده يستغل هوية جهة حكومية، فقام بتعبئة البيانات.

وأشار البنك المركزي إلى أنه ورد إليه اتصال هاتفي من رقم محلي، ادعى أنه من تلك الجهة الحكومية ووعده بأرباح أسبوعية؛ لكن بشرط إيداع مبلغ 5 آلاف ريال، وبالفعل حصل على أرباح لمرة أو مرتين، وتمت مطالبته بعدها بمبلغ 50 ألف ريال لزيادة استثماراته، وبعد أن قام بإرسال المبلغ المطلوب تم قطع الاتصال معه ولم يعرف كيفية التوصل إليه.

Time واتساب
الاستثمار
البنك المركزي
واقعة الـ50 ألف ريال

أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههه يكون خير .. وهل في لبنان جمال
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الحكم الاخير بأعدامها او سجنها عند الله سبحانه
السيف
سبحان الله الجبري كان زمان عند الامير محمد بن نايف حسبي الله ونعم الوكيل 😤

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