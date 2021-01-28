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بالفيديو..العمري يفند أسباب ارتفاع نسبة تملك العقارات رغم زيادة الأسعار

Time منذ ساعة
Views 1807
بالفيديو..العمري يفند أسباب ارتفاع نسبة تملك العقارات رغم زيادة الأسعار

علي القحطاني (صدى):
فند الاقتصادي عبد الحميد العمري، أسباب ارتفاع نسبة تملك العقارات في مختلف مناطق المملكة رغم ارتفاع الأسعار.

وقال العمري: " أنت الآن أمام مشكلة تنموية عميقة، جزء منها مشكلة التمويل والجزء الآخر الغلاء " .

وتابع: " في 2011 الصندوق العقاري رفع من 300 ألف إلى 500 ألف ارتفعت الأسعار 100%، أنت تدخل في حلقة مفرغة، ارفع القروض، ارفع الأسعار، واللي يدفع الثمن أطراف لها وزنها الجوهري، هم الاقتصاد الوطني، القطاع الخاص، المواطن والمجتمع".

وأضاف: " الأفراد ينفقون في الاقتصاد كطلب محلي وهو الاستهلاك من 60 إلى 70% من الراتب، و30% خليه يتملك فيها بيته، لكن لما تعكس هنا تدخل في دوامة استمرار الغلاء والقطاع الخاص يعاني، من سيوظف غدًا؟ من سيحل البطالة؟، بينما تجار التراب هذا ما عليه شيء، عشان تشوف أراضي خام التقييم ينزل بقيمتها 80% ".

Time واتساب
المملكة
العمري
العقارات

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الله يغفر لها ويرحمها ويتجاوز عنا وعنها
ريح المسك
اعتقد الصقر حقهم يصير دجاجة
بلبل البحر
الله يشفيه
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. ..تعوذوا من الشيطان .. الهداوه والركاده حلوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه برحمته الواسعه .. آمين .

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