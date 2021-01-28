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الحوثي يرفض صعود فريق أممي إلى ناقلة النفط صافر

Time منذ ساعة
Views 1737
الحوثي يرفض صعود فريق أممي إلى ناقلة النفط صافر

فهمي محمد (صدى):
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران تتراجع من جديد عن اتفاق وقعته مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط صافر وتقييم الوضع الفني بصيانتها أو تفريغ حمولتها التي تزيد عن مليون برميل نفط، والذي كان مقررا مطلع شهر فبراير القادم.

وأوضح الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن تراجع ميليشيات الحوثي المتكرر عن التزاماتها يؤكد اتخاذها ناقلة النفط صافر ملف لابتزاز المجتمع الدولي والحصول على مكاسب سياسية دون اكتراث بالتحذيرات من المخاطر الكارثية البيئية والاقتصادية والإنسانية الناجمة عن تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي وفي المقدمة الدول الأعضاء في مجلس الأمن بموقف واضح من مراوغة ميليشيات الحوثي في ملف ناقلة النفط صافر، وممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لمنع حدوث كارثة وشيكة، ودعم جهود الحكومة وتلبية المطالب الشعبية بتصنيفها منظمة إرهابية.

Time واتساب
ايران
مجلس الأمن
الحوثي
وزير الإعلام اليمني
صافر

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
مضيعه
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله
جلال. الربيعة
نحترم حهودك يامايكون.. لكن ها الوقت ليس وقت للمفاوضات والمطالبات. الموجودين فيهم البركه...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ما عند الله خير وابقى ..

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