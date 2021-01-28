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شاهد.. مواطنة توضح كيف أنقذت مريضة مغشياً عليها داخل طائرة بعد إقلاعها

Time منذ 7 دقائق
Views 1215
شاهد.. مواطنة توضح كيف أنقذت مريضة مغشياً عليها داخل طائرة بعد إقلاعها

عرعر (صدى):
كشفت مواطنة وابنها يعملان في مهنة التمريض، قصة إسعافهما مريضة أصيبت بإغماء داخل طائرة أثناء تحليقها.

 

وقال الابن عبد الله راضي، خلال لقائها ببرنامج " ياهلا "، إن الطائرة بعد إقلاعها من عرعر متجهة إلى الرياض، أعلن الكابتن عن الحاجة لمختص طبي لإنقاذ مريضة.

 

وأضاف أنه ووالدته هبّا فورا للمريضة التي كانت في مؤخرة الطائرة، فاقدة الوعي، فيما أوضحت أم عبد الله أنها وابنها قاما بعمل إسعاف قلبي للمريضة، حتى تنفست بارتياح، ثم أُعطيت مغذيا بالوريد نظرا لنقصان السكر في الدم، وبعدها استعادت وعيها.

ولفتت إلى تصفيق الركاب لهما بعدما عادت المريضة إلى وعيها بصحة جيدة، كما ظلت تجلس إلى جوارها حتى وصولهم إلى الرياض.

Time واتساب
الرياض
عرعر
طائرة
مريضة

أحدث التعليقات

نجاة محمد
فعلا دا اللي لاحظتة
نجاة محمد
مشكورين
نجاة محمد
مشكورين
عدو الخونة
وفي 1949 توجه شفيق حسن احد المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين الى محكمة الاستئناف مدعيا انه مندوب احدي محاكم الريف وترك حقيبة متفجرات داخل المحكمة تمكن الامن المصري من ابطال مفعولها قبل الانفجار وبعد القبض على شفيق حسن اعترف بان الغرض من تفجير المحكمة كان التخلص من الاوراق التي وجدتها قوات الامن في نفس العام داخل سيارة "جيب" وتحمل خطط الاخوان السرية لاغتيال بعض الشخصيات الهامة.
فيه غيركم يرفع الضغط ؟ شوفو الشكاوي في موقعكم على تويتر والتسائلا ت

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