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توضيح هام من " التعليم " للطلاب 

Time منذ ساعة
Views 2616
توضيح هام من " التعليم " للطلاب 

الرياض (صدى):
كشفت وزارة التعليم، عن الخدمات المتعددة التي تقدمها لطلاب الابتعاث؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

ولفتت وزارة التعليم، إلى أنها تقدم عددًا مختلفًا ومتنوعًا من الخدمات لطلاب الابتعاث، وتشمل هذه الخدمات ما يلي: الاستعلام عن الجامعات الموصى بها، طلب التقديم على بعثة في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، طلب التقديم لابتعاث النخبة.

وتضمنت الخدمات، طلب منحة ابتعاث خارجية، التقديم على طلب ابتعاث طلاب المكافآت، طلب إلحاق ببعثة، طلب التحاق ببعثة في البرنامج الطبي، طلب دراسة في الخارج على الحساب الخاص، الاستعلام عن مواقع الملحقيات.

 

وأبانت وزارة التعليم أنه إذا تعثر المستفيد أو لم يتمكن من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًّا، يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة.

Time واتساب
التعليم
طلاب الابتعاث
مواقع الملحقيات

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
مضيعه
¥ ولد نجد ¥
سبحان الله
جلال. الربيعة
نحترم حهودك يامايكون.. لكن ها الوقت ليس وقت للمفاوضات والمطالبات. الموجودين فيهم البركه...
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجاه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ما عند الله خير وابقى ..

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