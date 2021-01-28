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وزير التعليم يلتقي الفريق المشرف على إنتاج لقاح "كورونا"

Time منذ 17 دقيقة
Views 1366
وزير التعليم يلتقي الفريق المشرف على إنتاج لقاح "كورونا"

الرياض (صدى):
عقد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الخميس، لقاء مع الفريق العلمي من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الذي أنهى التجارب قبل السريرية لإنتاج لقاح فيروس كورونا؛ بقيادة الدكتورة إيمان المنصور.

واستمع وزير التعليم إلى عرض موجز لمراحل العمل والخطوات التي ستُتخذ مستقبلاً والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ونوه بإشادة مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بجهود الجامعات لنشر أبحاث فيروس كورونا، وتحقيق المركز الأول عربياً، و(12) على دول العشرين، و(14) عالمياً.

وأثنى آل الشيخ على جهود الفريق متطلعاً لاستمرار الرحلة العلمية لإنتاج اللقاح بعد الانتهاء من التجارب السريرية، داعياً إلى التكامل بين الباحثين في الجامعات السعودية لدعم المشروع.

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كورونا
وزير التعليم
جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل
حمد آل الشيخ
إيمان المنصور

أحدث التعليقات

نجاة محمد
فعلا دا اللي لاحظتة
نجاة محمد
مشكورين
نجاة محمد
مشكورين
عدو الخونة
وفي 1949 توجه شفيق حسن احد المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين الى محكمة الاستئناف مدعيا انه مندوب احدي محاكم الريف وترك حقيبة متفجرات داخل المحكمة تمكن الامن المصري من ابطال مفعولها قبل الانفجار وبعد القبض على شفيق حسن اعترف بان الغرض من تفجير المحكمة كان التخلص من الاوراق التي وجدتها قوات الامن في نفس العام داخل سيارة "جيب" وتحمل خطط الاخوان السرية لاغتيال بعض الشخصيات الهامة.
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