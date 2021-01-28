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" الصحة " تكشف المضاعفات الخطيرة لارتفاع ضغط الدم 

Time منذ 32 دقيقة
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" الصحة " تكشف المضاعفات الخطيرة لارتفاع ضغط الدم 

الرياض (صدى):
كشفت وزارة الصحة، عن الإرشادات الصحية لتجنب أمراض ارتفاع ضغط الدم، لافتة إلى المضاعفات الخطيرة الناجمة عنه.

وأضافت وزارة الصحة، أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة مثل السكتة الدماغية، وفشل القلب والكُليتين.

وأشارت إلى مخاطر ارتفاع ضغط الدم وتشمل تمدد الأوعية الدموية، السكتة الدماغية، فشل القلب، الذبحة الصدرية، الفشل الكلوي،  فقدان البصر " العمى "،  العجز الجنسي، مرض الشرايين الطرفية، مشاكل في الذاكرة والتركيز.

ودعت إلى اتباع التعليمات التالية للحفاظ على ضغط الدم وتتضمن: ممارسة النشاط البدني، المحافظة على وزن صحي، اتباع نظام غذائي صحي، السيطرة على القلق والتوتر، الامتناع عن التدخين وشرب الخمور، التقليل من تناول الكافيين.

Time واتساب
وزارة الصحة
الكافيين
السكتة الدماغية
ارتفاع ضغط الدم

أحدث التعليقات

نجاة محمد
فعلا دا اللي لاحظتة
نجاة محمد
مشكورين
نجاة محمد
مشكورين
عدو الخونة
وفي 1949 توجه شفيق حسن احد المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين الى محكمة الاستئناف مدعيا انه مندوب احدي محاكم الريف وترك حقيبة متفجرات داخل المحكمة تمكن الامن المصري من ابطال مفعولها قبل الانفجار وبعد القبض على شفيق حسن اعترف بان الغرض من تفجير المحكمة كان التخلص من الاوراق التي وجدتها قوات الامن في نفس العام داخل سيارة "جيب" وتحمل خطط الاخوان السرية لاغتيال بعض الشخصيات الهامة.
فيه غيركم يرفع الضغط ؟ شوفو الشكاوي في موقعكم على تويتر والتسائلا ت

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