تعليق قوي من الدويش على غياب مايكون عن التدريبات

طلال الغامدي (صدى):
تحدث الإعلامي الرياضي محمد الدويش، عن رأيه بشأن أزمة تأخير المستحقات المالية، وإضراب لاعبين عن التدريبات.
وقال محمد الدويش:" أتحدث بما في اللائحة الدولية والمحلية وليس بأراء شخصية، تأخير المستحقات مخالفة قانونية توفّر للاعب مشروعية فسخ عقده بآلية محددة وبعد نهاية الموسم وليس بالتمرد على الفريق والإضراب عن التدريب ".
وأضاف:" القانون والقضاء يحفظان للاعب حقه دون فرد عضلاته، هل فهمتم ؟ "، في إشارة منه على أزمة البرازيلي مايكون، مع النصر.
وكانت الفترة الأخيرة شهدت أزمة كبيرة في أرجاء نادي النصر، بطلها البرازيلي مايكون الذي تغيب عن التدريبات وهدد بفسخ عقده مع النادي، لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، في ظل استعدادات النصر لملاقاة الهلال يوم السبت المقبل، في نهائي كأس بيرين للسوبر.