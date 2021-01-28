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تعليق قوي من الدويش على غياب مايكون عن التدريبات

Time منذ ساعة
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تعليق قوي من الدويش على غياب مايكون عن التدريبات

طلال الغامدي (صدى):
تحدث الإعلامي الرياضي محمد الدويش، عن رأيه بشأن أزمة تأخير المستحقات المالية، وإضراب لاعبين عن التدريبات.

وقال محمد الدويش:" أتحدث بما في اللائحة الدولية والمحلية وليس بأراء شخصية، تأخير المستحقات مخالفة قانونية توفّر للاعب مشروعية فسخ عقده بآلية محددة وبعد نهاية الموسم وليس بالتمرد على الفريق والإضراب عن التدريب ".

وأضاف:" القانون والقضاء يحفظان للاعب حقه دون فرد عضلاته، هل فهمتم ؟ "، في إشارة منه على أزمة البرازيلي مايكون، مع النصر.

وكانت الفترة الأخيرة شهدت أزمة كبيرة في أرجاء نادي النصر، بطلها البرازيلي مايكون الذي تغيب عن التدريبات وهدد بفسخ عقده مع النادي، لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، في ظل استعدادات النصر لملاقاة الهلال يوم السبت المقبل، في نهائي كأس بيرين للسوبر.

Time واتساب
الهلال
الدويش
مايكون

أحدث التعليقات

نجاة محمد
فعلا دا اللي لاحظتة
نجاة محمد
مشكورين
نجاة محمد
مشكورين
عدو الخونة
وفي 1949 توجه شفيق حسن احد المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين الى محكمة الاستئناف مدعيا انه مندوب احدي محاكم الريف وترك حقيبة متفجرات داخل المحكمة تمكن الامن المصري من ابطال مفعولها قبل الانفجار وبعد القبض على شفيق حسن اعترف بان الغرض من تفجير المحكمة كان التخلص من الاوراق التي وجدتها قوات الامن في نفس العام داخل سيارة "جيب" وتحمل خطط الاخوان السرية لاغتيال بعض الشخصيات الهامة.
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