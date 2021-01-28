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 قرار عاجل من " الموارد البشرية " بخصوص إيداع مبالغ نقدية للمواطنين 

Time منذ ساعة
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 قرار عاجل من " الموارد البشرية " بخصوص إيداع مبالغ نقدية للمواطنين 

الرياض (صدى):
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إيداع مبالغ برنامج الحقيبة المدرسية للفصل الدراسي الثاني، في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي، التي بلغت في مجملها 68167520 ريالًا.

 

ويهدف برنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة المدرسية، إلى مشاركة الأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعي، في توفير المستلزمات المدرسية لأبنائها، وتخفيف العبء المالي عن كاهلها؛ حيث تم إيداع المبالغ مباشرةً في حسابات المستفيدين والمستفيدات، ويشمل الطلاب في مرحلة التعليم العام.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كشفت عن الإجراءات المطلوبة حيال التوطين الوهمي.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن التوطين الوهمي يعتبر مخالفة للنظام، ويمكن رفع البلاغ بشأنه عبر تطبيق " معًا للرصد ".

Time واتساب
الضمان الاجتماعي
الموارد البشرية
المواطنين
التوطين الوهمي
معاً للرصد

أحدث التعليقات

نجاة محمد
فعلا دا اللي لاحظتة
نجاة محمد
مشكورين
نجاة محمد
مشكورين
عدو الخونة
وفي 1949 توجه شفيق حسن احد المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين الى محكمة الاستئناف مدعيا انه مندوب احدي محاكم الريف وترك حقيبة متفجرات داخل المحكمة تمكن الامن المصري من ابطال مفعولها قبل الانفجار وبعد القبض على شفيق حسن اعترف بان الغرض من تفجير المحكمة كان التخلص من الاوراق التي وجدتها قوات الامن في نفس العام داخل سيارة "جيب" وتحمل خطط الاخوان السرية لاغتيال بعض الشخصيات الهامة.
فيه غيركم يرفع الضغط ؟ شوفو الشكاوي في موقعكم على تويتر والتسائلا ت

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