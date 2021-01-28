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بالصور.. الهلال يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لنهائي كأس السوبر 

Time منذ 48 دقيقة
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بالصور.. الهلال يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لنهائي كأس السوبر 

ماجد محمد (صدى):
أدى فريق نادي الهلال مرانه الرئيسي، استعدادًا لنهائي كأس السوبر السبت المقبل، وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي: تركزت الحصة التدريبية على الجانبين الفني والتكتيكي.

وطبق الجهاز الفني تدريبات لياقية وتكتيكية متنوعة، فيما واصل " علي آل بليهي " برنامجه التأهيلي بالجري وأداء تدريبات لياقية متنوعة.

وفرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، كما طبق اللاعبون عددا من الجمل الفنية التي يود الجهاز الفني انتهاجها في نهائي السوبر.

ولم يشارك متعب المفرج في المران، نظير تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

Time واتساب
الهلال
كأس السوبر
رازفان لوشيسكو
متعب المفرج

أحدث التعليقات

الريان
لو انك صقر ... ما خلعتك بالقيس الا اخوك الي جاحدينه .. وش صار عليه
ابو محمد 😎 ✍️
عفواً .. كذا تمااام .. . شكراً على التجاوب ..
عدو الخونة
اي شفنا حرية التعبير بتويتر الذي منع الملايين من حرية التعبير في ام الديموقراطية امريكا وشفناها في الـ cnn وغيرها من في الامبراطوريات الاعلامية المضحك حتى امازون وصاحبها رفيق خدوج ووشطنطن بوست هدد تطبيق بارلور بحذفه من خوادمه اذا لم يستجب للقمع الاعلامي الذي مارسوه على الجمهوريين فيه عالم مازالت عايشة برومنسية السبعينات ولا تريد الا ان تصر على دفن راسها بالتراب وتريد تسويق غبائها على غيرها
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
سعد
هل هناك فرق اخرى تجري مرانها الاخير غير الهلال يا اخ ماجد ؟

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