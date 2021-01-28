بالصور.. الهلال يؤدي مرانه الرئيسي استعدادًا لنهائي كأس السوبر 

ماجد محمد (صدى):
أدى فريق نادي الهلال مرانه الرئيسي، استعدادًا لنهائي كأس السوبر السبت المقبل، وجاءت تفاصيل التدريب على النحو التالي: تركزت الحصة التدريبية على الجانبين الفني والتكتيكي.
وطبق الجهاز الفني تدريبات لياقية وتكتيكية متنوعة، فيما واصل " علي آل بليهي " برنامجه التأهيلي بالجري وأداء تدريبات لياقية متنوعة.
وفرض المدير الفني رازفان لوشيسكو مناورة على جزء من الملعب، كما طبق اللاعبون عددا من الجمل الفنية التي يود الجهاز الفني انتهاجها في نهائي السوبر.
ولم يشارك متعب المفرج في المران، نظير تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.