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النيابة العامة تتوعد منتحلي صفة رجال السلطة العامة بالسجن والغرامة

Time منذ ساعة
Views 1518
النيابة العامة تتوعد منتحلي صفة رجال السلطة العامة بالسجن والغرامة

الرياض (صدى):
‏قالت النيابة العامة أن رجل السلطة العامة هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه.

وأوضحت أن كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 أعوام، أو بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال أو بهما معا.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الغرامة تصل إلى 150 ألف ريال والسجن إلى 10 أعوام أو بهما معا، إذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال أو كان من انتُحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

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غرامة
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سجن
النيابة العامة
رجال السلطة

أحدث التعليقات

الريان
لو انك صقر ... ما خلعتك بالقيس الا اخوك الي جاحدينه .. وش صار عليه
ابو محمد 😎 ✍️
عفواً .. كذا تمااام .. . شكراً على التجاوب ..
عدو الخونة
اي شفنا حرية التعبير بتويتر الذي منع الملايين من حرية التعبير في ام الديموقراطية امريكا وشفناها في الـ cnn وغيرها من في الامبراطوريات الاعلامية المضحك حتى امازون وصاحبها رفيق خدوج ووشطنطن بوست هدد تطبيق بارلور بحذفه من خوادمه اذا لم يستجب للقمع الاعلامي الذي مارسوه على الجمهوريين فيه عالم مازالت عايشة برومنسية السبعينات ولا تريد الا ان تصر على دفن راسها بالتراب وتريد تسويق غبائها على غيرها
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
سعد
هل هناك فرق اخرى تجري مرانها الاخير غير الهلال يا اخ ماجد ؟

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