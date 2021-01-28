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واتساب يطرح ميزة جديدة على الآيفون

Time منذ ساعة
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واتساب يطرح ميزة جديدة على الآيفون

وكالات (صدى):
يستعد تطبيق المراسلة الفورية واتساب لطرح ميزة جديدة على نظام التشغيل iOS من شأنه أن يوفر المزيد من الخصوصية والأمان للمستخدمين، على أن يتم تعميمه قريبًا لجميع الأفراد.

وأوضح موقع The Verge التقني إن ربط حساب WhatsApp بنسخة سطح المكتب، واتساب ويب، سيكون أكثر أمانًا، حيث سيتحتم عليك تمكين المصادقة البيومترية على هاتفك قبل أن تتمكن من ربط الحساب.

وتابع إن النظام الجديد يهدف إلى ضمان أنه في حالة وصول شخص آخر إلى هاتفك، فلن يتمكن من ربط حسابك بمتصفح الويب الخاص به وقراءة رسائلك الخاصة، وسيتم تمكين النظام الجديد على جميع أجهزة أيفون التي تعمل بنظام iOS 14 وذلك من خلال استخدام Touch ID أو Face ID، وبعد ذلك سيتم طرحه على أجهزة الأندرويد من خلال المصادقة الحيوية.

وسيتعين على المستخدمين استخدام بصمة الإصبع أو بصمة الوجه لربط حساباتهم ما لم يقوموا بتعطيل المصادقة البيومترية لأجهزتهم بالكامل.

وأشارت إلى إنها لا تهدف للوصول إلى مسح الوجه أو بصمات الأصابع أو تجميعها، ولكن تسعى لتوفير طبقة أمان إضافية قبل السماح للمستخدمين بربط حساباتهم، مبينا أنه سيتم طرح التحديث الجديد للأجهزة المتوافقة مع نظام التشغيل iOS 14 في الأسابيع المقبلة.

Time واتساب
واتساب
آيفون
واتساب ويب

أحدث التعليقات

الريان
لو انك صقر ... ما خلعتك بالقيس الا اخوك الي جاحدينه .. وش صار عليه
ابو محمد 😎 ✍️
عفواً .. كذا تمااام .. . شكراً على التجاوب ..
عدو الخونة
اي شفنا حرية التعبير بتويتر الذي منع الملايين من حرية التعبير في ام الديموقراطية امريكا وشفناها في الـ cnn وغيرها من في الامبراطوريات الاعلامية المضحك حتى امازون وصاحبها رفيق خدوج ووشطنطن بوست هدد تطبيق بارلور بحذفه من خوادمه اذا لم يستجب للقمع الاعلامي الذي مارسوه على الجمهوريين فيه عالم مازالت عايشة برومنسية السبعينات ولا تريد الا ان تصر على دفن راسها بالتراب وتريد تسويق غبائها على غيرها
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
سعد
هل هناك فرق اخرى تجري مرانها الاخير غير الهلال يا اخ ماجد ؟

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