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البنك المركزي يحذر من مواقع مشبوهة بعد واقعة الـ50 ألف ريال

Time منذ 15 دقيقة
Views 1364
البنك المركزي يحذر من مواقع مشبوهة بعد واقعة الـ50 ألف ريال

الرياض (صدى):
نبخ البنك المركزي السعودي من مواقع مشبوهة ومن منح البيانات الشخصية لمواقع مجهولة، مشددًا على عدم التعامل إلا مع الجهات المرخص لها بالاستثمار.

ونشر البنك عبر حسابه بموقع تويتر فيديو لأحد الأشخاص روى من خلاله كيفية خداعه من قبل تلك المواقع، موضحا أنه دخل على أحد المواقع الإخبارية المشهورة فوجد إعلانا عن مشروع استثماري يوزع أرباحا على المساهمين، فدخل عليه ووجده يستغل هوية جهة حكومية، فقام بتعبئة البيانات.

وأشار البنك المركزي إلى أنه ورد إليه اتصال هاتفي من رقم محلي، ادعى أنه من تلك الجهة الحكومية ووعده بأرباح أسبوعية؛ لكن بشرط إيداع مبلغ 5 آلاف ريال، وبالفعل حصل على أرباح لمرة أو مرتين، وتمت مطالبته بعدها بمبلغ 50 ألف ريال لزيادة استثماراته، وبعد أن قام بإرسال المبلغ المطلوب تم قطع الاتصال معه ولم يعرف كيفية التوصل إليه.

Time واتساب
الاستثمار
البنك المركزي
واقعة الـ50 ألف ريال

أحدث التعليقات

Sam1
ههههه هيا بنا نضحك... كان قلتي موقف طريف حصل لصديقتي... وين التحرش بالموضوع
القرني،،،،،،؛؛عااااااااقرهم@
رحمك الله يا صوت الارض الخالد
سعيد الهلالي
احطوها في الهلال اللوبي الازرق هذه عقليتم الغبية. والله من الهياط جمع الاعبيين بس علشان تمجدونهم. والان تورطوا فيهم. عقبال نزولكم للدرجة الاولي.
Sg
اولا تشديد في كل شي على العماله وتنظيمها بشكل مرتب وتنظيم سكنهم خارج الاحياء للاجانب وتنظيم عدم دخلهم للأحياء الا بذن وعدم دخلهم
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اثنينكم ما عندكم سالفه👍😜

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