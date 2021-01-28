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تصريحات مدرب الهلال والدوسري عن مباراة كأس السوبر

Time منذ 57 دقيقة
Views 1981
تصريحات مدرب الهلال والدوسري عن مباراة كأس السوبر

نواف السالم (صدى):
قال لاعب الهلال سالم الدوسري، إن كأس السوبر له حسابات مختلفة وجديدة، مضيفا:" لن نفكر بنتيجة مبارياتنا الماضية ضد النصر ".

وأضاف سالم الدوسري:" شهادتي مجروحة بجماهيرنا وهم الوقود الحقيقي لنا بتحقيق أي منجز وبدعمهم سنحقق الهدف "، موضحا:" مباراة السوبر هامة لنا وسنسعى لإسعاد جماهيرنا ".

 

ومن جانبه، أوضح مدرب الهلال، رازفان لوشيسكو:" سنواجه فريق يحاول الثأر من هزائم تلقاها على يدنا في 3 مباريات سابقة "، لافتا:" لكن نحن نعرف كيف ندير المباريات أمامهم ".

 

ولفت رازفان لوشيسكو:" نريد تحقيق اللقب من أجل جماهيرنا  "، مبينا:"  لاعبي فريقي حينما تحل الأوقات المهمة تجدهم في أعلى المستويات، ويحققون الأهداف ".

 

وأردف ‏رازفان لوشيسكو:"  صحيح بأن مواجهة السبت ضد النصر ستكون في مسابقة مختلفة لكن ستكون مثل أي مباراة "، متابعا:"  نملك الحوافز التي تجعلنا قادرين على تحقيق لقب السوبر ".

 

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رازفان
لوشيسكو

أحدث التعليقات

Sam1
ههههه هيا بنا نضحك... كان قلتي موقف طريف حصل لصديقتي... وين التحرش بالموضوع
القرني،،،،،،؛؛عااااااااقرهم@
رحمك الله يا صوت الارض الخالد
سعيد الهلالي
احطوها في الهلال اللوبي الازرق هذه عقليتم الغبية. والله من الهياط جمع الاعبيين بس علشان تمجدونهم. والان تورطوا فيهم. عقبال نزولكم للدرجة الاولي.
Sg
اولا تشديد في كل شي على العماله وتنظيمها بشكل مرتب وتنظيم سكنهم خارج الاحياء للاجانب وتنظيم عدم دخلهم للأحياء الا بذن وعدم دخلهم
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اثنينكم ما عندكم سالفه👍😜

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