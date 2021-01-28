تصريحات مدرب الهلال والدوسري عن مباراة كأس السوبر

نواف السالم (صدى):
قال لاعب الهلال سالم الدوسري، إن كأس السوبر له حسابات مختلفة وجديدة، مضيفا:" لن نفكر بنتيجة مبارياتنا الماضية ضد النصر ".
وأضاف سالم الدوسري:" شهادتي مجروحة بجماهيرنا وهم الوقود الحقيقي لنا بتحقيق أي منجز وبدعمهم سنحقق الهدف "، موضحا:" مباراة السوبر هامة لنا وسنسعى لإسعاد جماهيرنا ".
ومن جانبه، أوضح مدرب الهلال، رازفان لوشيسكو:" سنواجه فريق يحاول الثأر من هزائم تلقاها على يدنا في 3 مباريات سابقة "، لافتا:" لكن نحن نعرف كيف ندير المباريات أمامهم ".
ولفت رازفان لوشيسكو:" نريد تحقيق اللقب من أجل جماهيرنا "، مبينا:" لاعبي فريقي حينما تحل الأوقات المهمة تجدهم في أعلى المستويات، ويحققون الأهداف ".
وأردف رازفان لوشيسكو:" صحيح بأن مواجهة السبت ضد النصر ستكون في مسابقة مختلفة لكن ستكون مثل أي مباراة "، متابعا:" نملك الحوافز التي تجعلنا قادرين على تحقيق لقب السوبر ".