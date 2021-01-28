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كارثة مدوية تضرب النصر 

Time منذ ساعة
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كارثة مدوية تضرب النصر 

طلال الغامدي (صدى):
طالب سعد آل مغني عضو شرف نادي النصر السابق، وزارة الرياضة بسرعة التدخل لإنقاذ العالمي من كارثة مالية.

وقال سعد آل مغني:"  مافيه شئ اسمه النادي فوق الجميع، في حالات عدم دفع الرواتب، التحقيق مطلب مع ادارة النصر ".

ودعا إلى تشكيل لجنة تتقصى حقائق، معبرا عن أمنياته أن تستلم وزارة الرياضة الأمور المالية في النصر، بحيث تكون الوزارة مسؤولة لحين الانتهاء من التحقيق ".

وتابع:" النصر مقبل على كارثة مالية "، فيما يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره بالهلال، مساء السبت المقبل دعلى ستاد الملك فهد الدولي، على بطولة السوبر.

Time واتساب
نادي النصر
بطولة السوبر
وزارة الرياضة
سعد آل مغني
ستاد الملك فهد الدولي

أحدث التعليقات

Sam1
ههههه هيا بنا نضحك... كان قلتي موقف طريف حصل لصديقتي... وين التحرش بالموضوع
القرني،،،،،،؛؛عااااااااقرهم@
رحمك الله يا صوت الارض الخالد
سعيد الهلالي
احطوها في الهلال اللوبي الازرق هذه عقليتم الغبية. والله من الهياط جمع الاعبيين بس علشان تمجدونهم. والان تورطوا فيهم. عقبال نزولكم للدرجة الاولي.
Sg
اولا تشديد في كل شي على العماله وتنظيمها بشكل مرتب وتنظيم سكنهم خارج الاحياء للاجانب وتنظيم عدم دخلهم للأحياء الا بذن وعدم دخلهم
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
اثنينكم ما عندكم سالفه👍😜

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