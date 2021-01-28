كارثة مدوية تضرب النصر 

طلال الغامدي (صدى):
طالب سعد آل مغني عضو شرف نادي النصر السابق، وزارة الرياضة بسرعة التدخل لإنقاذ العالمي من كارثة مالية.
وقال سعد آل مغني:" مافيه شئ اسمه النادي فوق الجميع، في حالات عدم دفع الرواتب، التحقيق مطلب مع ادارة النصر ".
ودعا إلى تشكيل لجنة تتقصى حقائق، معبرا عن أمنياته أن تستلم وزارة الرياضة الأمور المالية في النصر، بحيث تكون الوزارة مسؤولة لحين الانتهاء من التحقيق ".
وتابع:" النصر مقبل على كارثة مالية "، فيما يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره بالهلال، مساء السبت المقبل دعلى ستاد الملك فهد الدولي، على بطولة السوبر.