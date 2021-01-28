اتحاد الكرة يسمح لـ 160 اسما في حضور مباراة السوبر

ماجد محمد (صدى):
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تحديد 55 اسمًا من المسجلين رسميًا لنادي الهلال والنصر للسماح لهم بالدخول إلى أرضية ملعب الملك فهد الدولي، في مباراة كأس السوبر السعودي، السبت،
وسمح اتحاد القدم لكل طرف فرصة لتقديم 25 بطاقة دعوة لمن يرغبون في حضورهم ليكون اجمالي العدد المسموح به لكل ناد 80 اسمًا، بواقع 55 عنصرًا مسجلًا بصفة رسمية في النادي و 25 مدعو عن طريق مجلس الإدارة، بحسب الرياضية.
وتتضمن قائمة الـ 55 اسمًا المسموح بدخولها الملعب لكل طرف اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية والطبية وممثلي المركزين الإعلاميين، مع التأكيد على التقيد التام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضرورة الإلتزام بالعدد المحدد، ويمكن لإدارتي الناديين تقديم الدعوات الممنوحة لهما لمن ترغب من أعضاء الشرف أو الشركاء الاستراتيجيين من رعاة ومستثمرين.