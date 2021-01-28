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شاهد.. وصية الملك عبد العزيز آل سعود لأبنائه: لا تفرطوا في العلاقة مع هذه الدولة

Time منذ ساعة
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شاهد.. وصية الملك عبد العزيز آل سعود لأبنائه: لا تفرطوا في العلاقة مع هذه الدولة

الرياض (صدى):
كشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسي، عن وصية الملك عبد العزيز آل سعود-رحمه الله- لأبنائه.

وقال عمرو موسى:" أوصى الملك عبدالعزيز أبنائه بألا يفرطوا في العلاقة مع مصر "، مضيفا:" أبناء الملك عبدالعزيز اعتبروها وصية واجبة التنفيذ، وأصبحت كل سياستهم قائمة على رعاية وتنمية والحرص على علاقة المملكة بمصر ".

 

وتابع:" سمعت من الملك فهد بن عبدالعزيز ومن الأمير  سلطان ومن الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- وصية  الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة وهي أن المملكة ومصر يجب أن يكونا على الدوام سويا ولا يفرطوا في العلاقة مع مصر ".

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مصر
المملكة
وصية
الملك عبد العزيز آل سعود
عمرو موسي

أحدث التعليقات

عبدالله الحارثي
خسي ان يكون اسمه محمد المؤمن هذا خنزير الكافر عليه مايستحق من الله
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
لعب فيهم عشانهم زادو القيمه وهو طفران وخربوا جوه
abdul
يا عالم، فتحوا عنيكم، اقراوا الفقرة الاولى، ماذا كتبتم . هههه
أبو عبدالله الحربي
سير ولك المسير همي وطني الشعب رافع وانت كيس والفطنه رؤياك وشعوب العالم نظرة شاب قدر وفكر ⚘
الريان
ذيبان . معرس الديبان الخ دااب

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