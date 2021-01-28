رونالدو يخضع للتحقيق بسبب عيد ميلاد جورجينا

وكالات (صدى):
يخضع نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يخضع للتحقيق في إيطاليا، على خلفية الاشتباه في خرقه قيود الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وأفادت صحيفة ديلي ميل، أن رونالدو اصطحب صديقته، جيورجينا روديريغيز، وذهب معها إلى منتجع فخم للتزلج، من أجل الاحتفال بعيد ميلادها السابع والعشرين.
وقالت صحيفة كوريير ديلو سبورت أن لاعب يوفنتوس وصديقته نزلا بفندق يفترض أنه مغلق في الوقت الحالي، بسبب تفشي وباء كورونا.
وأظهر مقطع فيديو رونالدو وجيورجينا على عربة ثلج، وهما يستمتعان بوقتهما، رغم وجود قرارات وقائية سارية في البلاد.
ولم تفرض فرض أي غرامة على رونالدو وصديقته حتى الآن، لكن الفيديو الذي ظهرا فيه داخل المنتجع على المنصات الاجتماعية، تمت إزالته على الفور.
وقالت مصادر أن رونالدو خضع للتحقيق بعد عودته إلى تورين، لكن الغرامة التي يواجهها اللاعب لن تكون باهظة، بل إنها زهيدة.