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المفرج يخرج من حسابات الهلال في كأس السوبر

Time منذ ساعة
Views 1959
المفرج يخرج من حسابات الهلال في كأس السوبر

نواف السالم (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى أن اللاعب متعب المفرج لم يشارك في كأس السوبر، بسبب إصابة بتمدد في العضلة.

 

وأضافت أن الهلال يخسر متعب المفرج قبل كأس السوبر بسبب إصابة بتمدد في العضلة، يحتاج على إثرها إلى برنامج علاجي لمدة أسبوعين، وفقا للزميلة " الرياضية ".

 

وكان اتحاد القدم، أعلن أنه تم عقد الاجتماع الفني لمباراة كأس " بيرين " للسوبر، اليوم الخميس، إذ تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية ‏المتعلقة بالمباراة، ومن ضمنها اعتماد الزي الذي يخوض كل فريق به المباراة.

 

وتُلعب مباراة كأس السوبر، بين فريقي الهلال ‏والنصر، بعد غدٍ السبت على استاد الملك ‏فهد الدولي بالرياض.‏

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النصر
الهلال
كأس السوبر
متعب المفرج

أحدث التعليقات

عبدالله الحارثي
خسي ان يكون اسمه محمد المؤمن هذا خنزير الكافر عليه مايستحق من الله
.α̿в̿σ ̿̅s̅є̅в̅α
لعب فيهم عشانهم زادو القيمه وهو طفران وخربوا جوه
abdul
يا عالم، فتحوا عنيكم، اقراوا الفقرة الاولى، ماذا كتبتم . هههه
أبو عبدالله الحربي
سير ولك المسير همي وطني الشعب رافع وانت كيس والفطنه رؤياك وشعوب العالم نظرة شاب قدر وفكر ⚘
الريان
ذيبان . معرس الديبان الخ دااب

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