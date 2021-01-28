المفرج يخرج من حسابات الهلال في كأس السوبر

نواف السالم (صدى):
أشارت تقارير صحفية، إلى أن اللاعب متعب المفرج لم يشارك في كأس السوبر، بسبب إصابة بتمدد في العضلة.
وأضافت أن الهلال يخسر متعب المفرج قبل كأس السوبر بسبب إصابة بتمدد في العضلة، يحتاج على إثرها إلى برنامج علاجي لمدة أسبوعين، وفقا للزميلة " الرياضية ".
وكان اتحاد القدم، أعلن أنه تم عقد الاجتماع الفني لمباراة كأس " بيرين " للسوبر، اليوم الخميس، إذ تمت مناقشة كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة، ومن ضمنها اعتماد الزي الذي يخوض كل فريق به المباراة.
وتُلعب مباراة كأس السوبر، بين فريقي الهلال والنصر، بعد غدٍ السبت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.