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" أبشر " تحذر الجميع من أمر خطير 

Time منذ 8 دقائق
Views 1366
" أبشر " تحذر الجميع من أمر خطير 

عادل الحربي (صدى):
حذرت منصة أبشر، المواطنين والمقيمين من خطورة التعامل مع المواقع  غير الرسمية التي تزعم تسهيل الخدمات عليهم بغرض الاستيلاء على حساباتهم، واستخدامها في عمليات مشبوهة.

ودعت الجميع من مواطنين ومقيمين، ألا يشاركوا بيانات حساب أبشر الخاص بهم مع أي شخص، كما حذرتهم من التعامل مع القنوات المشبوهة والتي تدعي إتاحة تنفيذ خدمات منصة أبشر حرصاً على سلامة تعاملاتهم.

وأكدت على الجميع ضرورة الاقتصار في التعامل مع الحسابات الرسمية لمنصة أبشر من خلال: المنصة الإلكترونية www.ABSHER.sa ، وتطبيق أبشر أفراد وأبشر أعمال على متاجر تطبيقات أبل و جوجل و هواوي ، و أجهزة الخدمة الذاتية.

يذكر أن مثل هذه المواقع تحتال على ضحاياها بمزاعم تقديم الخدمات الإلكترونية لهم في أسرع وقت، ويُفاجأ الضحية بأنه تم النصب والاحتيال عليه وتسريب بياناته الشخصية.

Time واتساب
جوجل
أبل
هواوي
أبشر أعمال
أبشر أفراد

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ومن يقول للبهايم والمتجمهرين ان هذا ثور عنتر ...........!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
محمد
توظيف الخريجات الجدد اهم من ترقية ترقية المعلمات الى مشرفات، ألاف الخريجين والخريجات عطالا جالسين في بيوتهم
سلطان
عساها مصانع صواريخ لنرهب به العدو . اسمحولي اللي انا اعرفه مصانع السلي واكثرها يملكها الوافدين منهم المتستر عليه والمتستر عليه يشجع على الهروب ليعملو لديه والسلام.
رااايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم *** لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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