زلاتان إبراهيموفيتش يعلق على اتهامه بالعنصرية

وكالات (صدى):
علق زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، على اتهامه بالعنصرية تجاه روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان، بعدما وقوع مشاجرة بينهما خلال مواجهة الفريقين في دور الثمانية بكأس إيطاليا لكرة القدم يوم الثلاثاء.
وقال مهاجم نادي ميلان المثير للجدل عبر تويتر "في عالم زلاتان لا مكان للعنصرية. كلنا من العرق ذاته. كلنا متساوون. نحن لاعبو كرة قدم وبعضنا أفضل من البعض الآخر".
كان إبراهيموفيتش تشاجر مع لوكاكو، اللذان لعبا سويا في صفوف مانشستر يونايتد، في نهاية الشوط الأول من ديربي الغضب.
ورصدت كاميرا المباراة قيام لوكاكو بالتوجه إلى إبراهيموفيتش الذي ظل يوجه سبابا، ودخل في مشادة كلامية معه، كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي.