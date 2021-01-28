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زلاتان إبراهيموفيتش يعلق على اتهامه بالعنصرية

Time منذ 15 دقيقة
Views 1377
زلاتان إبراهيموفيتش يعلق على اتهامه بالعنصرية

وكالات (صدى):
علق زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم ميلان، على اتهامه بالعنصرية تجاه روميلو لوكاكو، لاعب إنتر ميلان، بعدما وقوع مشاجرة بينهما خلال مواجهة الفريقين في دور الثمانية بكأس إيطاليا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وقال مهاجم نادي ميلان المثير للجدل عبر تويتر "في عالم زلاتان لا مكان للعنصرية. كلنا من العرق ذاته. كلنا متساوون. نحن لاعبو كرة قدم وبعضنا أفضل من البعض الآخر".

كان إبراهيموفيتش تشاجر مع لوكاكو، اللذان لعبا سويا في صفوف مانشستر يونايتد، في نهاية الشوط الأول من ديربي الغضب.

ورصدت كاميرا المباراة قيام لوكاكو بالتوجه إلى إبراهيموفيتش الذي ظل يوجه سبابا، ودخل في مشادة كلامية معه، كادت تتطور إلى اشتباك بالأيدي.

Time واتساب
مانشستر يونايتد
إنتر ميلان
زلاتان إبراهيموفيتش
لوكاكو
كأس إيطاليا
روميلو لوكاكو

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ومن يقول للبهايم والمتجمهرين ان هذا ثور عنتر ...........!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ...
محمد
توظيف الخريجات الجدد اهم من ترقية ترقية المعلمات الى مشرفات، ألاف الخريجين والخريجات عطالا جالسين في بيوتهم
سلطان
عساها مصانع صواريخ لنرهب به العدو . اسمحولي اللي انا اعرفه مصانع السلي واكثرها يملكها الوافدين منهم المتستر عليه والمتستر عليه يشجع على الهروب ليعملو لديه والسلام.
رااايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم *** لا حول ولا قوة إلا بالله ***

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