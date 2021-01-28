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تعليم الرياض يجري الاختبارات التحريرية للمتقدمات على الوظائف الإشرافية

Time منذ 28 دقيقة
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تعليم الرياض يجري الاختبارات التحريرية للمتقدمات على الوظائف الإشرافية

الرياض (صدى):
بدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض هذا الاسبوع إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمات للتشكيلات الإشرافية التي تمثل المرحلة الأولى من مراحل ترشيح المشرفات التربويات للعام الدراسي الحالي 1442هـ .

وأوضح مدير تعليم المنطقة حمد الوهيبي أن الاختبارات تجرى على مدى ثلاثة أيام من الأسبوع الحالي وفق جدول زمني محدد, مشيرا إلى أنه تم تزويد جميع المرشحات بمكان وزمن الاختبار وتعليماته عبر رسائل إلكترونية, لافتًا إلى أن الإدارة من خلال لجنة البروتوكولات طبقت جميع الإجراءات الاحترازية الصحية حفاظاً على سلامة وصحة المتقدمات.

وكشف الوهيبي أن عدد المتقدمات للتشكيلات الإشرافية هذا العام بلغ 566 معلمة منهم 173 مرشحة في مجال إشراف التخصصات و393 مرشحة في مجال الإدارات التابعة للشؤون المدرسية والتعليمية.

فيما أكدت مساعدة المدير العام للشئون التعليمية فتح العرفج حرص إدارة تعليم الرياض على تحري الدقة والموضوعية في المفاضلة بين المتقدمات لشغل الوظائف الإشرافية, مشيرة إلى أن هناك لجان مشكلة برئاسة المساعدة للشئون التعليمية ومديرة إدارة الإشراف التربوي ومديرات الإدارات المعنية بشغل الوظائف الإشرافية ورئيسات الأقسام في إدارة الإشراف التربوي لمتابعة إجراءات الترشيح والتحقق من معايير المفاضلة و استيفاء جميع ضوابط وشروط الترشيح , متمنيةً لجميع المتقدمات التوفيق والسداد .

كما أوضحت مديرة الإشراف التربوي للبنات نجلاء النفيعي أن اللجنة المشكلة تتكون من لجان متخصصة للإشراف على عملية الترشيح التي تسير وفق أربع مراحل تبدأ بالتسجيل الإلكتروني ورفع شهادات المتقدمة للاختبار والأوراق المطلوبة ومن ثم تأكيد قائدة المدرسة من صحة البيانات المسجلة, يلي ذلك المصادقة على الطلب, وفي المرحلة الثالثة يتم اعتماد النماذج المطلوبة من قبل مديرات مكاتب التعليم بهدف إتمام عملية الترشيح وتأتي الخطوة الأخيرة متمثلة في استكمال الإدارات والأقسام للبيانات والاستمارات الخاصة بالمرشحات يعقب ذلك أداء الاختبار، وأن المجتازات للاختبارات سيتأهلن - بإذن الله - للمقابلة الشخصية التي سيحدد زمنها في وقت لاحق.

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تعليم الرياض
حمد الوهيبي
الوظائف الإشرافية

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ومن يقول للبهايم والمتجمهرين ان هذا ثور عنتر ...........!!؟
محمد
توظيف الخريجات الجدد اهم من ترقية ترقية المعلمات الى مشرفات، ألاف الخريجين والخريجات عطالا جالسين في بيوتهم
سلطان
عساها مصانع صواريخ لنرهب به العدو . اسمحولي اللي انا اعرفه مصانع السلي واكثرها يملكها الوافدين منهم المتستر عليه والمتستر عليه يشجع على الهروب ليعملو لديه والسلام.
رااايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم *** لا حول ولا قوة إلا بالله ***
مغرد
خا ينيين الوطن المفروض أعدام ليكن عبره لغيره هذي خيانه واضحه

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