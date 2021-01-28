هزازي يتحدى عبدالله الحمدان بصورة مثيرة بعد منح لقب الصقر للأخير 

طلال الغامدي (صدى):
نشر اللاعب نايف هزازي، صورة الصقر بجانب تصميم من لعبة " فيفا "، للتأكيد على لقبه " الصقر " بعدما منح نادي الهلال اللقب للاعبه الجديد عبدالله الحمدان.
وكان نايف هزازي، رفض إطلاق بعض جمهور الهلال لقب " الصقر " على صفقتهم الجديدة عبدالله الحمدان.
وقال هزازي: بعض جمهور الهلال يأخذون لقبي الصقر ويسلموه لشخص ثاني، هنا نوقف إذا تقول عبدالله الحمدان هو الصقر نوقف؛ أدعم كل المهاجمين في السعودية وأحب المهاجمين ولكن لا تأخذ لقب الصقر ".
وأوضح:" ماجد عبدالله تحدث عن الصقر وكذلك سامي الجابر وياسر القحطاني تحدثا عن الصقر، فهل يرضيكم أتي بلاعب آخر ونطلق عليه لقب القناص الجديد، بالطبع لا فياسر القحطاني هو القناص وسعدت وتشرفت باللعب في وقت به مهاجم مثل ياسر القحطاني فهو قناص وحتى اليوم هو القناص ".