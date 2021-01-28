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هزازي يتحدى عبدالله الحمدان بصورة مثيرة بعد منح لقب الصقر للأخير 

Time منذ 25 دقيقة
Views 1603
هزازي يتحدى عبدالله الحمدان بصورة مثيرة بعد منح لقب الصقر للأخير 

طلال الغامدي (صدى):
نشر اللاعب نايف هزازي، صورة الصقر بجانب تصميم من لعبة " فيفا "، للتأكيد على لقبه " الصقر " بعدما منح نادي الهلال اللقب للاعبه الجديد عبدالله الحمدان.

 

وكان نايف هزازي، رفض إطلاق بعض جمهور الهلال لقب " الصقر " على صفقتهم الجديدة عبدالله الحمدان.

 

وقال هزازي: بعض جمهور الهلال يأخذون لقبي الصقر ويسلموه لشخص ثاني، هنا نوقف إذا تقول عبدالله الحمدان هو الصقر نوقف؛ أدعم كل المهاجمين في السعودية وأحب المهاجمين ولكن لا تأخذ لقب الصقر ".

 

وأوضح:" ماجد عبدالله تحدث عن الصقر وكذلك سامي الجابر وياسر القحطاني تحدثا عن الصقر، فهل يرضيكم أتي بلاعب آخر ونطلق عليه لقب القناص الجديد، بالطبع لا فياسر القحطاني هو القناص وسعدت وتشرفت باللعب في وقت به مهاجم مثل ياسر القحطاني فهو قناص وحتى اليوم هو القناص ".

Time واتساب
فيفا
نايف هزازي
نادي الهلال
صقر
عبدالله الحمدان

أحدث التعليقات

محمد
توظيف الخريجات الجدد اهم من ترقية ترقية المعلمات الى مشرفات، ألاف الخريجين والخريجات عطالا جالسين في بيوتهم
سلطان
عساها مصانع صواريخ لنرهب به العدو . اسمحولي اللي انا اعرفه مصانع السلي واكثرها يملكها الوافدين منهم المتستر عليه والمتستر عليه يشجع على الهروب ليعملو لديه والسلام.
رااايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم *** لا حول ولا قوة إلا بالله ***
مغرد
خا ينيين الوطن المفروض أعدام ليكن عبره لغيره هذي خيانه واضحه
مغرد
أخي إلى شلت القطط اعتنرا فيها ترا اذاها يجي نصرها من الله قريب فخذوا حذركم واعتنوا فيها الرسول أمر بعدم ايذا ئها

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