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حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

Time منذ 49 دقيقة
Views 1517
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة

علي القحطاني (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، على المملكة.

 

ومن المتوقع أن الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة قد تؤدي إلي شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من منطقة مكة المكرمة قد تتخللها سحب ممطرة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشمالية الغربية للمملكة.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 28 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 11 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي وشمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة بسرعة 20-45 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-42 كم/ساعة، ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

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الطقس
الأرصاد

أحدث التعليقات

محمد
توظيف الخريجات الجدد اهم من ترقية ترقية المعلمات الى مشرفات، ألاف الخريجين والخريجات عطالا جالسين في بيوتهم
سلطان
عساها مصانع صواريخ لنرهب به العدو . اسمحولي اللي انا اعرفه مصانع السلي واكثرها يملكها الوافدين منهم المتستر عليه والمتستر عليه يشجع على الهروب ليعملو لديه والسلام.
رااايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم *** لا حول ولا قوة إلا بالله ***
مغرد
خا ينيين الوطن المفروض أعدام ليكن عبره لغيره هذي خيانه واضحه
مغرد
أخي إلى شلت القطط اعتنرا فيها ترا اذاها يجي نصرها من الله قريب فخذوا حذركم واعتنوا فيها الرسول أمر بعدم ايذا ئها

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