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الفالح يوضح الهدف الرئيسي من المناطق الحرة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1366
الفالح يوضح الهدف الرئيسي من المناطق الحرة

عادل الحربي (صدى):
قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن المناطق الحرة هدفها تقليل المخاطر للمستثمرين وتسريع بيئة الأعمال.

 

وأوضح خالد الفالح، أن المملكة تعمل على إنشاء مناطق اقتصادية حرة والرياض ستكون فيها 6 من هذه المناطق.

 

ولفت:"  سيكون هناك ببيئة تشريعية تسهل ممارسة الأعمال في المملكة "، منوها:" هناك مناطق ستكون مخصصة للأعمال الرقمية والإبداعية والوجستية، والمطار سيكون من أول هذه المناطق ".

 

وأردف أن الـ12 شهرا الماضية بينت لنا أن المملكة من الاقتصاديات الأكثر مرونة، موضحا:"  القطاع المالي في المملكة من أقوى خمس قطاعات مالية ضمن مجموعة العشرين ".

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الرياض
المملكة
خالد الفالح
وزير الاستثمار
المناطق الحرة

أحدث التعليقات

محمد
توظيف الخريجات الجدد اهم من ترقية ترقية المعلمات الى مشرفات، ألاف الخريجين والخريجات عطالا جالسين في بيوتهم
سلطان
عساها مصانع صواريخ لنرهب به العدو . اسمحولي اللي انا اعرفه مصانع السلي واكثرها يملكها الوافدين منهم المتستر عليه والمتستر عليه يشجع على الهروب ليعملو لديه والسلام.
رااايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم *** لا حول ولا قوة إلا بالله ***
مغرد
خا ينيين الوطن المفروض أعدام ليكن عبره لغيره هذي خيانه واضحه
مغرد
أخي إلى شلت القطط اعتنرا فيها ترا اذاها يجي نصرها من الله قريب فخذوا حذركم واعتنوا فيها الرسول أمر بعدم ايذا ئها

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