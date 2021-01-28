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شاهد.. ولي العهد يعلن عن أكبر مدينة صناعية بالعالم في الرياض 

Time منذ ساعة
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شاهد.. ولي العهد يعلن عن أكبر مدينة صناعية بالعالم في الرياض 

الرياض (صدى):
أعلن ولي العهد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- عن أكبر مدينة صناعية بالعالم في الرياض.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن الرياض لديها كل المكونات الاقتصادية للنجاح، مبينا:" الرياض لديها مدينة صناعية من أكبر المدن الصناعية بالعالم ".

 

وأضاف:" الرياض مربوطة بشبكات طرق وقطارات مع جميع أنحاء المملكة ودول الخليج وجميع موانئ المملكة ".

وأوضح ولي العهد، أن ‎الرياض تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي، مدينة الرياض لديها ميزات خاصة، لافتا إلى أن تكلفة خلق الوظيفة فيها أقل 30% من باقية مدن المملكة.

 

وأشار إلى أن تكلفة تطوير البنية التحتية والتطوير العقاري في الرياض أقل بنسبة 29% من باقية مدن المملكة، موضحا:" البنية التحتية في الرياض رائعة جدا بسبب ما قام فيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قرابة ما يزيد عن 55 سنة بإدارته لمدينة الرياض والتخطيط لها من 150 ألف نسمة وصولا إلى 7.5 مليون نسمة ".

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الرياض
ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان

أحدث التعليقات

محمد
توظيف الخريجات الجدد اهم من ترقية ترقية المعلمات الى مشرفات، ألاف الخريجين والخريجات عطالا جالسين في بيوتهم
سلطان
عساها مصانع صواريخ لنرهب به العدو . اسمحولي اللي انا اعرفه مصانع السلي واكثرها يملكها الوافدين منهم المتستر عليه والمتستر عليه يشجع على الهروب ليعملو لديه والسلام.
رااايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم *** لا حول ولا قوة إلا بالله ***
مغرد
خا ينيين الوطن المفروض أعدام ليكن عبره لغيره هذي خيانه واضحه
مغرد
أخي إلى شلت القطط اعتنرا فيها ترا اذاها يجي نصرها من الله قريب فخذوا حذركم واعتنوا فيها الرسول أمر بعدم ايذا ئها

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