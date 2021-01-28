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بالفيديو.. ولي العهد: الرياض فرصة جيدة لخلق نمو اقتصادي وسياحي

Time منذ ساعة
Views 1627
بالفيديو.. ولي العهد: الرياض فرصة جيدة لخلق نمو اقتصادي وسياحي

الرياض (صدى):
قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إن 85 % من اقتصاد العالم يأتي من المدن وليست الدول وهي محور رئيسي في التنمية.

وأوضح خلال كلمة بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أنه سيتم قريبا إطلاق استراتيجية مدينة الرياض، وسيتبعها إطلاق استراتيجيات لمنطقة مكة المكرمة ومنطقة عسير والمنطقة الشرقية.

وأضاف ولي العهد أن الرياض فرصة جيدة لخلق نمو اقتصادي وسياحي في بلادنا،وتستهدف أن تكون من أكبر 10 اقتصاديات المدن في العالم

وأكد الأمير محمد بن سلمان أن البنية التحتية في الرياض رائعة بسبب ما قام به الملك سلمان طوال 50 سنة.

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الرياض
مؤتمر
ولي العهد
مبادرة مستقبل الاستثمار

أحدث التعليقات

محمد
توظيف الخريجات الجدد اهم من ترقية ترقية المعلمات الى مشرفات، ألاف الخريجين والخريجات عطالا جالسين في بيوتهم
سلطان
عساها مصانع صواريخ لنرهب به العدو . اسمحولي اللي انا اعرفه مصانع السلي واكثرها يملكها الوافدين منهم المتستر عليه والمتستر عليه يشجع على الهروب ليعملو لديه والسلام.
رااايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم *** لا حول ولا قوة إلا بالله ***
مغرد
خا ينيين الوطن المفروض أعدام ليكن عبره لغيره هذي خيانه واضحه
مغرد
أخي إلى شلت القطط اعتنرا فيها ترا اذاها يجي نصرها من الله قريب فخذوا حذركم واعتنوا فيها الرسول أمر بعدم ايذا ئها

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