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 تيكسيرا يقترب من الهلال 

Time منذ ساعة
Views 2392
 تيكسيرا يقترب من الهلال 

ماجد محمد (صدى):
قام نادي الهلال بتقديم عرض للأخير للبرازيلي أليكس تيكسيرا، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وجاء ذلك بعد فترة من توقف المفاوضات من جانب وكيل أعمال اللاعب، الذي كان يرغب في الحصول على عرض أكبر.

وبات تيكسيرا لاعبًا حرًا خلال الفترة الحالية، بعدما انتهى عقده مع نادي جيانجسو الصيني، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية، أبرزها نادي الهلال.

وعرض وكيل أعمال تيكسيرا اللاعب على نادي بنفيكا، ولكن الصفقة لم تنجح، بسبب عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، وهو ما دفعه للعودة والتفاوض مع نادي الهلال.

وأوضحت تقارير صحفية، أن نادي أستون فيلا الإنجليزي، يستهدف التعاقد مع أليكس تيشيرا، وذلك بعد مفاوضات بين مسؤولي النادي ووكيل أعمال اللاعب.

Time واتساب
نادي الهلال
أليكس تيكسيرا
نادي جيانجسو
نادي بنفيكا
نادي أستون فيلا

أحدث التعليقات

محمد
توظيف الخريجات الجدد اهم من ترقية ترقية المعلمات الى مشرفات، ألاف الخريجين والخريجات عطالا جالسين في بيوتهم
سلطان
عساها مصانع صواريخ لنرهب به العدو . اسمحولي اللي انا اعرفه مصانع السلي واكثرها يملكها الوافدين منهم المتستر عليه والمتستر عليه يشجع على الهروب ليعملو لديه والسلام.
رااايق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم *** لا حول ولا قوة إلا بالله ***
مغرد
خا ينيين الوطن المفروض أعدام ليكن عبره لغيره هذي خيانه واضحه
مغرد
أخي إلى شلت القطط اعتنرا فيها ترا اذاها يجي نصرها من الله قريب فخذوا حذركم واعتنوا فيها الرسول أمر بعدم ايذا ئها

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