 تيكسيرا يقترب من الهلال 

ماجد محمد (صدى):
قام نادي الهلال بتقديم عرض للأخير للبرازيلي أليكس تيكسيرا، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وجاء ذلك بعد فترة من توقف المفاوضات من جانب وكيل أعمال اللاعب، الذي كان يرغب في الحصول على عرض أكبر.
وبات تيكسيرا لاعبًا حرًا خلال الفترة الحالية، بعدما انتهى عقده مع نادي جيانجسو الصيني، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية، أبرزها نادي الهلال.
وعرض وكيل أعمال تيكسيرا اللاعب على نادي بنفيكا، ولكن الصفقة لم تنجح، بسبب عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، وهو ما دفعه للعودة والتفاوض مع نادي الهلال.
وأوضحت تقارير صحفية، أن نادي أستون فيلا الإنجليزي، يستهدف التعاقد مع أليكس تيشيرا، وذلك بعد مفاوضات بين مسؤولي النادي ووكيل أعمال اللاعب.