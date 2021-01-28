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إنتر ميلان تضع شرطاً أساسيا لإنتقال إريكسون إلى توتنهام

Time منذ 10 دقائق
Views 1247
إنتر ميلان تضع شرطاً أساسيا لإنتقال إريكسون إلى توتنهام

وكالات (صدى):
وضعت إدارة إنتر ميلان شرطا أساسيا من أجل الموافقة على انتقال كريستيان إريكسن إلى صفوف توتنهام.

فقد اشترطت إدارة إنتر ميلان الحصول على مقابل مالي، ودفع راتب اللاعب بالكامل، لعودة إريكسن إلى صفوف توتنهام.

وأفادت تقارير صحفية أن توتنهام يضغط لاستعادة إريكسن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لكن إدارة إنتر ترفض الفكرة حتى الآن، ويرفض النادي الإنجليزي دفع أي مقابل لضم إريكسن، كذلك يرغب في خفض الراتب الذي يتقاضاه اللاعب، مما يجعل المفاوضات صعبة بين الطرفين حتى اللحظة.

ومن ناحية أخرى ، يخطط نادي باريس سان جيرمان للحصول على خدمات ديلي آلي، لاعب توتنهام، بطلب من ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق، لكن مورينيو يفضل أولاً ضم إريكسن قبل إعطاء الضوء الأخضر لرحيل آلي.

Time واتساب
إنتر ميلان
توتنهام
إريكسون

أحدث التعليقات

خالد
زمن الحريم ..... الشباب عاطلين والبطاله وصلت لمستويات مرتفعه جدا . يارب رحمتك وفرجها علينا
ابو محمد 😎 ✍️
ايه يابعد روحي الخشم .. هذا الشرح اللي تنفتح له النفس .. خشمك ياالحبيب .. .. بيض الله وجهك يا دكتور .. الله يبارتزز لك بدجيجاتك بس لا تنسانا من البيض ... .. القعر اللي انت ذكرت ، نسميها شَعَالي ، ومفردها شعليه وهي اكبر من النمله بكثير ، ويسمونها في السودان ( حرامي الحلَّه ) والحله يقصدون بها المؤونه ، والمقصود السكَّر .. والقعيس نسميه بنفس الاسم تقريباً ، ولونه احمر ونسميه القعيسي .. اما الذي اكبر منه حجماً ( بقليل ) ولونه اسود نسميه العوف ، وجمعها عيفان .. هذا كلام على هامش الموضوع .. شرح وافي يا دكتور ويشرح الصدر ، ومفردات كلامك في بساطته ، تخلي الواحد يفضفض عن ما بصدره .. شكراً لك ..
خالد
حظ لعيبة النصر بسبب الهلال استلموا رواتبهم 😂
الفاتح
ا .ع .س.ع.الخرقه في يوم من الايام ستخرق عينك اوتخرج من المدرجات تبكي مثل المره المطلقه واذكر كلامي هذايا امعات السلفه بين الشباب والهلال ليش تدخلون ما سميتموه ابو خرقه لاكن يبد ان الخرقه لاعبه في عقولكم وستدخلون اشهار بسببها,,
الفاتح
ا .ع .س.ع.الخرقه في يوم من الايام ستخرق عينك اوتخرج من المدرجات تبكي مثل المره المطلقه واذكر كلامي هذايا امعات السلفه بين الشباب والهلال ليش تدخلون ما سميتموه ابو خرقه لاكن يبد ان الخرقه لاعبه في عقولكم وستدخلون اشهار بسببها,,

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