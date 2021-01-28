إنتر ميلان تضع شرطاً أساسيا لإنتقال إريكسون إلى توتنهام

وكالات (صدى):
وضعت إدارة إنتر ميلان شرطا أساسيا من أجل الموافقة على انتقال كريستيان إريكسن إلى صفوف توتنهام.
فقد اشترطت إدارة إنتر ميلان الحصول على مقابل مالي، ودفع راتب اللاعب بالكامل، لعودة إريكسن إلى صفوف توتنهام.
وأفادت تقارير صحفية أن توتنهام يضغط لاستعادة إريكسن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لكن إدارة إنتر ترفض الفكرة حتى الآن، ويرفض النادي الإنجليزي دفع أي مقابل لضم إريكسن، كذلك يرغب في خفض الراتب الذي يتقاضاه اللاعب، مما يجعل المفاوضات صعبة بين الطرفين حتى اللحظة.
ومن ناحية أخرى ، يخطط نادي باريس سان جيرمان للحصول على خدمات ديلي آلي، لاعب توتنهام، بطلب من ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق، لكن مورينيو يفضل أولاً ضم إريكسن قبل إعطاء الضوء الأخضر لرحيل آلي.