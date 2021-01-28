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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

Time منذ ساعة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 22.90 نقطة ليقفل عند مستوى 8807.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 177 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 278 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 85 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات باعظيم, المتحدة للتأمين, الفخارية, الواحة, والكثيري الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المواساة, أسيج, الصقر للتأمين, مجموعة صافولا, والأهلي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 2.70% .

فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية, الإنماء، الصقر للتأمين, سيسكو, والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات باعظيم, الفخارية, الراجحي, الكثيري، والشرقية للتنمية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 380.61 نقطة ليقفل عند مستوى 25927.97 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 17 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 130 ألف سهم تقاسمتها 631 صفقة.

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المملكة
سوق الأسهم

أحدث التعليقات

خالد
زمن الحريم ..... الشباب عاطلين والبطاله وصلت لمستويات مرتفعه جدا . يارب رحمتك وفرجها علينا
ابو محمد 😎 ✍️
ايه يابعد روحي الخشم .. هذا الشرح اللي تنفتح له النفس .. خشمك ياالحبيب .. .. بيض الله وجهك يا دكتور .. الله يبارتزز لك بدجيجاتك بس لا تنسانا من البيض ... .. القعر اللي انت ذكرت ، نسميها شَعَالي ، ومفردها شعليه وهي اكبر من النمله بكثير ، ويسمونها في السودان ( حرامي الحلَّه ) والحله يقصدون بها المؤونه ، والمقصود السكَّر .. والقعيس نسميه بنفس الاسم تقريباً ، ولونه احمر ونسميه القعيسي .. اما الذي اكبر منه حجماً ( بقليل ) ولونه اسود نسميه العوف ، وجمعها عيفان .. هذا كلام على هامش الموضوع .. شرح وافي يا دكتور ويشرح الصدر ، ومفردات كلامك في بساطته ، تخلي الواحد يفضفض عن ما بصدره .. شكراً لك ..
خالد
حظ لعيبة النصر بسبب الهلال استلموا رواتبهم 😂
الفاتح
ا .ع .س.ع.الخرقه في يوم من الايام ستخرق عينك اوتخرج من المدرجات تبكي مثل المره المطلقه واذكر كلامي هذايا امعات السلفه بين الشباب والهلال ليش تدخلون ما سميتموه ابو خرقه لاكن يبد ان الخرقه لاعبه في عقولكم وستدخلون اشهار بسببها,,
الفاتح
ا .ع .س.ع.الخرقه في يوم من الايام ستخرق عينك اوتخرج من المدرجات تبكي مثل المره المطلقه واذكر كلامي هذايا امعات السلفه بين الشباب والهلال ليش تدخلون ما سميتموه ابو خرقه لاكن يبد ان الخرقه لاعبه في عقولكم وستدخلون اشهار بسببها,,

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