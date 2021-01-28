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«الصحة»: تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 41 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس إصابة 253 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، وتعافي 208 حالة جديدة ، فيما توفيت ثلاث حالات –يرحمهم الله - .

وسجلت منطقة الرياض 85 إصابة ، والمنطقة الشرقية 66 إصابة ، ومنطقة مكة المكرمة 50 إصابة ، ومنطقة الحدود الشمالية 13 إصابة .

وشهدت مناطق القصيم والجوف وجازان وتبوك أقل الأعداد بواقع حالتين أو ثلاثة ، فيما جاءت باقي المناطق وفقاً للتقرير المرفق .

وتواصل مراكز اللقاح ضد كورونا استقبال المواطنين والوافدين لتلقي الجرعات الأولى والثانية مجاناً بعد الحجز عبر تطبيق " صحتي " ، كما تواصل " الصحة توفير توريد اللقاح لتحقيق الإكتفاء بإستمرار ، فيما تبدء التجارب السريرية للقاح السعودي خلال أيام .

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وزارة الصحة
كورونا
إصابات كورونا

أحدث التعليقات

خالد
زمن الحريم ..... الشباب عاطلين والبطاله وصلت لمستويات مرتفعه جدا . يارب رحمتك وفرجها علينا
ابو محمد 😎 ✍️
ايه يابعد روحي الخشم .. هذا الشرح اللي تنفتح له النفس .. خشمك ياالحبيب .. .. بيض الله وجهك يا دكتور .. الله يبارتزز لك بدجيجاتك بس لا تنسانا من البيض ... .. القعر اللي انت ذكرت ، نسميها شَعَالي ، ومفردها شعليه وهي اكبر من النمله بكثير ، ويسمونها في السودان ( حرامي الحلَّه ) والحله يقصدون بها المؤونه ، والمقصود السكَّر .. والقعيس نسميه بنفس الاسم تقريباً ، ولونه احمر ونسميه القعيسي .. اما الذي اكبر منه حجماً ( بقليل ) ولونه اسود نسميه العوف ، وجمعها عيفان .. هذا كلام على هامش الموضوع .. شرح وافي يا دكتور ويشرح الصدر ، ومفردات كلامك في بساطته ، تخلي الواحد يفضفض عن ما بصدره .. شكراً لك ..
خالد
حظ لعيبة النصر بسبب الهلال استلموا رواتبهم 😂
الفاتح
ا .ع .س.ع.الخرقه في يوم من الايام ستخرق عينك اوتخرج من المدرجات تبكي مثل المره المطلقه واذكر كلامي هذايا امعات السلفه بين الشباب والهلال ليش تدخلون ما سميتموه ابو خرقه لاكن يبد ان الخرقه لاعبه في عقولكم وستدخلون اشهار بسببها,,
الفاتح
ا .ع .س.ع.الخرقه في يوم من الايام ستخرق عينك اوتخرج من المدرجات تبكي مثل المره المطلقه واذكر كلامي هذايا امعات السلفه بين الشباب والهلال ليش تدخلون ما سميتموه ابو خرقه لاكن يبد ان الخرقه لاعبه في عقولكم وستدخلون اشهار بسببها,,

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