وكالة شؤون الأفواج الأمنية تطرح وظائف عسكرية للكادر النسائي

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية للكادر النسائي برتبة (جندي أول ـ جندي ) على وظيفة حراسة وأمن.
وأضافت أن استقبال طلبات القبول سيبدأ بعد غد في الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس الموافق 22 /6 /1442 هـ عبر منصة ( أبشر – التوظيف ).
وأوضحت الإدارة شروط التقديم، ومنها أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ويفضل من لديها مؤهل أعلى، و أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.