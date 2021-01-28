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بالفيديو.. "الزعاق" يكشف موعد "بذرة الست" لزراعة جميع المحاصيل

Time منذ 49 دقيقة
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بالفيديو.. "الزعاق" يكشف موعد "بذرة الست" لزراعة جميع المحاصيل

الرياض (صدى):
وقال الدكتور خالد الزعاق أنه خلال هذه الأيام يدفأ باطن الأرض بعد أن خرج برد المربعانية ، وجاء برد الشبط .

وقال " الزعاق " أنه من علامات دفء باطن الأرض ظهور أنواع متعددة من الثمار بعد أن كانت مختبأة من برد الشتاء ، بالإضافة إلى بداية ظهور ورق الأشجار خاصةً الحمضيات .

وأضاف خالد الزعاق أنه يُستدل على دفء الأرض أيضاً بخروج الحشرات مثل النمل ، وبعد أسبوع من الآن سيبدأ موعد بذرة الست وهي الأيام الوحيدة في السنة التي تختص بزراعة المحاصيل الشتوية والصيفية ، وغالباً ما تكون ذات جودة عالية .

Time واتساب
المربعانية
الباحث الفلكي خالد الزعاق
الدكتور خالد الزعاق
بذرة الست

أحدث التعليقات

خالد
زمن الحريم ..... الشباب عاطلين والبطاله وصلت لمستويات مرتفعه جدا . يارب رحمتك وفرجها علينا
ابو محمد 😎 ✍️
ايه يابعد روحي الخشم .. هذا الشرح اللي تنفتح له النفس .. خشمك ياالحبيب .. .. بيض الله وجهك يا دكتور .. الله يبارتزز لك بدجيجاتك بس لا تنسانا من البيض ... .. القعر اللي انت ذكرت ، نسميها شَعَالي ، ومفردها شعليه وهي اكبر من النمله بكثير ، ويسمونها في السودان ( حرامي الحلَّه ) والحله يقصدون بها المؤونه ، والمقصود السكَّر .. والقعيس نسميه بنفس الاسم تقريباً ، ولونه احمر ونسميه القعيسي .. اما الذي اكبر منه حجماً ( بقليل ) ولونه اسود نسميه العوف ، وجمعها عيفان .. هذا كلام على هامش الموضوع .. شرح وافي يا دكتور ويشرح الصدر ، ومفردات كلامك في بساطته ، تخلي الواحد يفضفض عن ما بصدره .. شكراً لك ..
خالد
حظ لعيبة النصر بسبب الهلال استلموا رواتبهم 😂
الفاتح
ا .ع .س.ع.الخرقه في يوم من الايام ستخرق عينك اوتخرج من المدرجات تبكي مثل المره المطلقه واذكر كلامي هذايا امعات السلفه بين الشباب والهلال ليش تدخلون ما سميتموه ابو خرقه لاكن يبد ان الخرقه لاعبه في عقولكم وستدخلون اشهار بسببها,,
الفاتح
ا .ع .س.ع.الخرقه في يوم من الايام ستخرق عينك اوتخرج من المدرجات تبكي مثل المره المطلقه واذكر كلامي هذايا امعات السلفه بين الشباب والهلال ليش تدخلون ما سميتموه ابو خرقه لاكن يبد ان الخرقه لاعبه في عقولكم وستدخلون اشهار بسببها,,

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