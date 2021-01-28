الأعداد السابقة للصحيفة

محكمة الاستئناف الجزائية: تأجيل محاكمة مصري متهم بجرائم إرهابية

Time منذ ساعة
Views 2037
محكمة الاستئناف الجزائية: تأجيل محاكمة مصري متهم بجرائم إرهابية

الرياض (صدى):
أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد إبراهيم عبدالسلام رزق ـ مصري الجنسية يحمل إقامة رقم (2229691734) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 6 / 6 / 1442هـ وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها.

فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الاثنين بتاريخ 17/ 7 / 1442هـ، الساعة العاشرة صباحاً، وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد.

وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة ( 3 ) من المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

Time واتساب
محكمة الاستئناف الجزائية
الجزائية المتخصصة
الدعوى
جرائم الإرهاب

أحدث التعليقات

خالد
زمن الحريم ..... الشباب عاطلين والبطاله وصلت لمستويات مرتفعه جدا . يارب رحمتك وفرجها علينا
ابو محمد 😎 ✍️
ايه يابعد روحي الخشم .. هذا الشرح اللي تنفتح له النفس .. خشمك ياالحبيب .. .. بيض الله وجهك يا دكتور .. الله يبارتزز لك بدجيجاتك بس لا تنسانا من البيض ... .. القعر اللي انت ذكرت ، نسميها شَعَالي ، ومفردها شعليه وهي اكبر من النمله بكثير ، ويسمونها في السودان ( حرامي الحلَّه ) والحله يقصدون بها المؤونه ، والمقصود السكَّر .. والقعيس نسميه بنفس الاسم تقريباً ، ولونه احمر ونسميه القعيسي .. اما الذي اكبر منه حجماً ( بقليل ) ولونه اسود نسميه العوف ، وجمعها عيفان .. هذا كلام على هامش الموضوع .. شرح وافي يا دكتور ويشرح الصدر ، ومفردات كلامك في بساطته ، تخلي الواحد يفضفض عن ما بصدره .. شكراً لك ..
خالد
حظ لعيبة النصر بسبب الهلال استلموا رواتبهم 😂
الفاتح
ا .ع .س.ع.الخرقه في يوم من الايام ستخرق عينك اوتخرج من المدرجات تبكي مثل المره المطلقه واذكر كلامي هذايا امعات السلفه بين الشباب والهلال ليش تدخلون ما سميتموه ابو خرقه لاكن يبد ان الخرقه لاعبه في عقولكم وستدخلون اشهار بسببها,,
الفاتح
ا .ع .س.ع.الخرقه في يوم من الايام ستخرق عينك اوتخرج من المدرجات تبكي مثل المره المطلقه واذكر كلامي هذايا امعات السلفه بين الشباب والهلال ليش تدخلون ما سميتموه ابو خرقه لاكن يبد ان الخرقه لاعبه في عقولكم وستدخلون اشهار بسببها,,

أخر الأخبار

 تيكسيرا يقترب من الهلال 
 تيكسيرا يقترب من الهلال 
Time منذ دقيقة Views 1021
إنتر ميلان تضع شرطاً أساسيا لإنتقال إريكسون إلى توتنهام
إنتر ميلان تضع شرطاً أساسيا لإنتقال إريكسون إلى توتنهام
Time منذ 10 دقائق Views 1205
الإجراء المطلوب حال فقدان الشريحة الممغنطة في بطاقة الأحوال
الإجراء المطلوب حال فقدان الشريحة الممغنطة في بطاقة الأحوال
Time منذ 29 دقيقة Views 1499
بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة شكر لأحد منسوبي مدينة الملك سعود الطبية
بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة شكر لأحد منسوبي مدينة الملك سعود الطبية
Time منذ 34 دقيقة Views 1682
الصحة: الغذاء والدواء بصدد تقييم عدة لقاحات ضد كورونا
الصحة: الغذاء والدواء بصدد تقييم عدة لقاحات ضد كورونا
Time منذ 39 دقيقة Views 1514
«الصحة»: تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 253 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 40 دقيقة Views 1801
بالفيديو.. "الزعاق" يكشف موعد "بذرة الست" لزراعة جميع المحاصيل
بالفيديو.. "الزعاق" يكشف موعد "بذرة الست" لزراعة جميع المحاصيل
Time منذ 49 دقيقة Views 1659
وكالة شؤون الأفواج الأمنية تطرح وظائف عسكرية للكادر النسائي
وكالة شؤون الأفواج الأمنية تطرح وظائف عسكرية للكادر النسائي
Time منذ 55 دقيقة Views 1639
"الصحة": 362 حالة حرجة بكورونا بالعنايات المركزة
"الصحة": 362 حالة حرجة بكورونا بالعنايات المركزة
Time منذ ساعة Views 1806
محكمة الاستئناف الجزائية: تأجيل محاكمة مصري متهم بجرائم إرهابية
محكمة الاستئناف الجزائية: تأجيل محاكمة مصري متهم بجرائم إرهابية
Time منذ ساعة Views 2037