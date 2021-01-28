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"البيئة" تحدد مواعيد المقابلة الشخصية لـ135 مرشح ومرشحة على وظائفها

Time منذ 32 دقيقة
Views 1535
"البيئة" تحدد مواعيد المقابلة الشخصية لـ135 مرشح ومرشحة على وظائفها

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء استقبال المرشحين للمقابلات الشخصية ومطابقة البيانات على 170 من وظائفها يوم الأحد المقبل .

وأكدت الوزارة أن أنه سيتم استقبال المرشحين على الوظائف المعلن عنها بتاريخ 8 / 7 / 1441 هـ للرجال والنساء في ديوان الوزارة على الطريق الدائري الشرقي بمخرج 12 وفقاً للجدول الزمني .

المستندات المطلوبة : الهوية الوطنية ، السيرة الذاتية ، أصل وثيقة التخرج ، ونسخة منها ، بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج ، مع إرفاق شهادة المعادلة للحاصلين على مؤهلات عليا من الخارج .

ويمكن الإستعلام عبر الرابط التالي : هنا

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وظائف شاغرة
وزارة البيئة والمياه والزراعة

أحدث التعليقات

البسطويسي
انا لله وانا اليه راجعون ، الله يهديه ويصلح شأنه ، اللهم رده اليك ردا جميلا ، يا ناس اللعن والشتم والقذف ينفره اكثر ، ووالله هذي اكبر مصيبه لمن تكون في الدين ، الله يشفيه وبس
ابو محمد 😎 ✍️
اترك عنك .. .. نبغى توضيح من الزعاق هو اللي يعلمنا بتسميات جدودنا واهالينا الاولين ، الله يرحمهم .. بعدين تراهم يسمونها ( برد العجوز ) وليس ايام العجوز ... .. الشي الثاني والذي لمزته بقولك ( بيت شعر ) ، تقصد ابيات شعر راشد الخلاوي عن المناخ والطقس وتقلباته ، همزك ولمزك مردود عليك ياالمسند ، ولا تقلل منها ، فأبيات راشد الخلاوي رزنامه ثابته ومعتمده لدى كافة سكان الباديه وأهل الحرث والزرع ... .. الصراحه صدمتني واجد في كلامك هذا ..
ابو سلطان
راح الشتا وجانا شتا وأنا انتظاري لي متى
ابو سلطان
جانا شتا وراح شتا وأنا انتظاري لي متى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب

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