"البيئة" تحدد مواعيد المقابلة الشخصية لـ135 مرشح ومرشحة على وظائفها

فاطمة المالكي (صدى):
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء استقبال المرشحين للمقابلات الشخصية ومطابقة البيانات على 170 من وظائفها يوم الأحد المقبل .
وأكدت الوزارة أن أنه سيتم استقبال المرشحين على الوظائف المعلن عنها بتاريخ 8 / 7 / 1441 هـ للرجال والنساء في ديوان الوزارة على الطريق الدائري الشرقي بمخرج 12 وفقاً للجدول الزمني .
المستندات المطلوبة : الهوية الوطنية ، السيرة الذاتية ، أصل وثيقة التخرج ، ونسخة منها ، بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج ، مع إرفاق شهادة المعادلة للحاصلين على مؤهلات عليا من الخارج .
ويمكن الإستعلام عبر الرابط التالي : هنا