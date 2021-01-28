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صورة جميلة لأم كلثوم ممسكة بعود وتغني منذ 94 عام
منذ 37 دقيقة
627
(صدى):
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أحدث التعليقات
البسطويسي
انا لله وانا اليه راجعون ، الله يهديه ويصلح شأنه ، اللهم رده اليك ردا جميلا ، يا ناس اللعن والشتم والقذف ينفره اكثر ، ووالله هذي اكبر مصيبه لمن تكون في الدين ، الله يشفيه وبس
ابو محمد 😎 ✍️
اترك عنك .. .. نبغى توضيح من الزعاق هو اللي يعلمنا بتسميات جدودنا واهالينا الاولين ، الله يرحمهم .. بعدين تراهم يسمونها ( برد العجوز ) وليس ايام العجوز ... .. الشي الثاني والذي لمزته بقولك ( بيت شعر ) ، تقصد ابيات شعر راشد الخلاوي عن المناخ والطقس وتقلباته ، همزك ولمزك مردود عليك ياالمسند ، ولا تقلل منها ، فأبيات راشد الخلاوي رزنامه ثابته ومعتمده لدى كافة سكان الباديه وأهل الحرث والزرع ... .. الصراحه صدمتني واجد في كلامك هذا ..
ابو سلطان
راح الشتا وجانا شتا وأنا انتظاري لي متى
ابو سلطان
جانا شتا وراح شتا وأنا انتظاري لي متى
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب طيب
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