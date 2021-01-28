مدينة الملك فهد الطبية توجه نصائح هامة للوقاية من دوالي الأوردة

الرياض (صدى):
وجهت مدينة الملك فهد الطبية نصائح هامة للوقاية من من دوالي الأوردة التي تسبب آلام الساقين ومشاكل صحية .
وأكدت مدينة الملك فهد الطبية أن دوالي الأوردة تحدث نتيجة ضعف في صمامات الأوردة مما يؤدي إلى توسعها بسبب تراكم وتدفق الدم للخلف وتتأثر أوردة الساق بالدوالي أكثر من غيرها .
وأضافت أن دوالي الأوردة تحدث بسبب السمنة ، والحمل ، والتاريخ العائلي ، والوقوف أو الجلوس فترات طويلة ، والعمر .
ونصحت مدينة الملك فهد الطبية بممارسة الرياضة ، وتجنب الملابس الضيقة والكعب العالي ، وتغيير وضع الجلوس أو الوقوف بإنتظام ، واتباع نمط غذائي صحي .