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مدينة الملك فهد الطبية توجه نصائح هامة للوقاية من دوالي الأوردة

Time منذ ساعة
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مدينة الملك فهد الطبية توجه نصائح هامة للوقاية من دوالي الأوردة

الرياض (صدى):
وجهت مدينة الملك فهد الطبية نصائح هامة للوقاية من من دوالي الأوردة التي تسبب آلام الساقين ومشاكل صحية .

وأكدت مدينة الملك فهد الطبية أن دوالي الأوردة تحدث نتيجة ضعف في صمامات الأوردة مما يؤدي إلى توسعها بسبب تراكم وتدفق الدم للخلف وتتأثر أوردة الساق بالدوالي أكثر من غيرها .

وأضافت أن دوالي الأوردة تحدث بسبب السمنة ، والحمل ، والتاريخ العائلي ، والوقوف أو الجلوس فترات طويلة ، والعمر .

ونصحت مدينة الملك فهد الطبية بممارسة الرياضة ، وتجنب الملابس الضيقة والكعب العالي ، وتغيير وضع الجلوس أو الوقوف بإنتظام ، واتباع نمط غذائي صحي .

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دوالي الساقين
مدينة الملك فهد الطبية
أسباب دوالي الساقين

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. انتم ادرى في حالكم .. الله لا يبلانا فيما أُبتليتوا به ..
عمر قللي
الا السؤال وين طلعت هالملايين للهلال والدعم الخفي. انتم تقولون مطفرين!!!
ابو محمد 😎 ✍️
يجب ابعادهم ، هذولا خراب البلد ودماره ..
asd
ياسلام على نزاهة القضاء هاذا القضاء والا بلاش
زياد
كلامك جدا صحيح abdul أشكرك

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