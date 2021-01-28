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بالفيديو.. معلمة تبادر بحصص إضافية عن عملها الرسمي لتحسين مستوى الطالبات

Time منذ 20 دقيقة
Views 1372
بالفيديو.. معلمة تبادر بحصص إضافية عن عملها الرسمي لتحسين مستوى الطالبات

الرياض (صدى):
في مبادرة مثيرة للإهتمام ، قررت معلمة بتعليم الرياض تقديم حصص إضافية للطالبات عن بعد بجانب الحصص الأساسية .

وأكدت المعلمة المتفانية هند الحذني التي تدرس مهارات البحث ومصادر المعلومات عبر قناة "عين " الرسمية التعليمية ، أنها تهدف إلى مساعدة الطالبات على تعويض أي فاقد تعليمي وتجاوز أي صعوبات والوصول بهن إلى مرحلة الإبداع العلمي والتفوق الدراسي .

وأضاف المعلمة أن الحصص الإضافية بمثابة الساعات المكتبية ، التي كانت تحضرها بعض الطالبات إلى مكتب المعلمة لسؤالها حول أي مستجدات في المقرر أو مناقشتها في أي صعوبات ، كما تساهم في سد الثغرات الدراسية ، وتساعد على زيادة البحث والتفكير .

Time واتساب
تعليم الرياض
التعليم
وزارة التعليم
تعليم عن بعد
الفاقد التعليمي
قناة عين
حصص إضافية

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
الهلال تعاقد رسميا مثله مثل حمد اليامي لاعب القادسيه مثل الجوعي الي وقع للشباب ومصور بتشيرت يعني افرقت يكون لبسه او حاطه بيده
سعيد الهلالي
حطوها بالزعيم بعد. اللوبي الازرق هو السبب تخلف عقلي. هذا كله بسبب الهياط جمع لاعبيين بدون فايده ودفع ملايييين وبعد يبكون عند وزير الرياضه انقذنا.
ابو تركي
اسعد الله أوقاتكم بكل خير ياااااارب يا اخواني يامن تقولون عنه كافر لماذا لو دعينا له ان يرجع إلى عقله عسى ربي يهديه ويرفع عنه يمكن يكون مريض نفسي الله يهديه ويصلحه
ابو تركي
أحسنت كلامك صحيح وفي الصميم
ابوبدر
رح شف من كيلو 5 الين تقول سلام كيلو 14 عمالة متخلفة رجال ونساء وعمالة باقامات سائبة من كل جنسية باكستانية. بنقالية. صومالية. اثيوبية. تشادية. يمنية. برماوية.وغيرها من جنسيات عربية.. اجرام وافعال وخراب من كل شكل. يفترض ان يتم ابعادهم عن البلاد.والاعادة تتم بتقنين التأشيرات اما ما يحصل الان من احضار عمالة في الوقت اللي يكثر فيه الاجرام فهذا راح يزيد المصايب والمشاكل.

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