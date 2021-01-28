"هدف" يوضح شرط الإستفادة من "تمهير" والمجالات التي يدعمها

الرياض (صدى):
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " اليوم الخميس شروط برنامج التدريب على رأس العمل " تمهير " للباحثين والباحثات عن عمل .
وأكد " هدف " ان البرنامج موجه للخريجين والخريجات من الجامعات المحلية والخارجية والمعاهد " الدبلومات " ، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص للإعدادهم للعمل ، وفقاً لهذه الشروط :
1- أن يكون المتقدم / المتقدمة من المواطنين .
2- ليس ملتحق بعمل حالياً .
3- لم يستفد من البرنامج سابقاً .
4- درجة البكالوريوس أو الدبلوم .
5- أن تشير سجلات التأمينات ووزارة الموارد البشرية بعدم تسجيله على أي وظيفة خلال الـ 6 أشهر السابقة .
وأكد " هدف " أن برنامج تمهير يدعم هذه المجالات : مساعد اكلينكي ، مساعد أسنان ، مساعد صيدلي ، بصريات ، وظائف السينما ، وسيط الشحن .