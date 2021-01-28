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بالصور.. عمال يحولون أنفاق مجاري السيول شرق جدة إلى مساكن ومنازل

Time منذ ساعة
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بالصور.. عمال يحولون أنفاق مجاري السيول شرق جدة إلى مساكن ومنازل

جدة (صدى):
وثقت عدة صور عمال أفارقة وهم يقيمون في أنفاق مجاري السيول بشرق جدة، فيما أكد سكان المنطقة أنهم اعتادوا على رؤية هؤلاء العمال وهم يسيرون في شكل مجموعات.

ويجتمع العمال، وقفا لـ"عكاظ"، في الانفاق بأنها مساكن خاصة بهم، ويحمل بعضهم آلات حادة مثل الشاكوش وأخرى لإزالة المسامير، وغيرها من الآلات التي تستخدم في العمل.

وأكد العابرون لتلك المواقع أن الخوف يساورهم أحيانا عندما يشاهدون هذه العمالة بسبب ما يحملونه من أدوات حادة.

يذكر أن شرطة منطقة مكة المكرمة ألقت القبض في وقت سابق على مخالفين من جنسيات أفريقية أحالوا مجرى للسيول في شمال جدة مساكن لهم.

 

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جدة
مكة المكرمة
شرطة منطقة مكة
مجاري السيول

أحدث التعليقات

زعيم اااسيا
الهلال تعاقد رسميا مثله مثل حمد اليامي لاعب القادسيه مثل الجوعي الي وقع للشباب ومصور بتشيرت يعني افرقت يكون لبسه او حاطه بيده
سعيد الهلالي
حطوها بالزعيم بعد. اللوبي الازرق هو السبب تخلف عقلي. هذا كله بسبب الهياط جمع لاعبيين بدون فايده ودفع ملايييين وبعد يبكون عند وزير الرياضه انقذنا.
ابو تركي
اسعد الله أوقاتكم بكل خير ياااااارب يا اخواني يامن تقولون عنه كافر لماذا لو دعينا له ان يرجع إلى عقله عسى ربي يهديه ويرفع عنه يمكن يكون مريض نفسي الله يهديه ويصلحه
ابو تركي
أحسنت كلامك صحيح وفي الصميم
ابوبدر
رح شف من كيلو 5 الين تقول سلام كيلو 14 عمالة متخلفة رجال ونساء وعمالة باقامات سائبة من كل جنسية باكستانية. بنقالية. صومالية. اثيوبية. تشادية. يمنية. برماوية.وغيرها من جنسيات عربية.. اجرام وافعال وخراب من كل شكل. يفترض ان يتم ابعادهم عن البلاد.والاعادة تتم بتقنين التأشيرات اما ما يحصل الان من احضار عمالة في الوقت اللي يكثر فيه الاجرام فهذا راح يزيد المصايب والمشاكل.

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